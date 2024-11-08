Осадчая, Падалко и Барбир довели до мурашек чтением стихов в следственном изоляторе и центре столицы

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир, Екатерина Осадчая и ведущая ТСН Маричка Падалко присоединились к проекту "Тримайся. Тримаюсь" Центра гражданских свобод и Фонда Екатерины Осадчей.

Знаменитости в очередной раз напомнили об украинцах, находящихся в российском плену. Пронзительные стихи, написанные современными поэтами о неволе, ведущие читали в Киевском следственном изоляторе. Это ярко воспроизвело атмосферу неволи и страданий, с которыми сталкиваются украинские пленники.

По меньшей мере, 7000 граждан сейчас в неволе в России и на временно оккупированных территориях, а количество военнопленных неизвестно. Для них каждый день является борьбой за выживание в условиях пыток и изоляции от внешнего мира.

"Мое участие в этом проекте – это поддержка всем ожидающим, кто заточил себя в своих квартирах и своих мыслях как проявление солидарности со своими родными в плену. Эти люди нуждаются не в меньшей поддержке, чем те, за освобождение которых мы боремся", - комментирует Маричка Падалко, читавшая стихотворение Натальи Гейман.

Проект призывает к прекращению пыток и нарушениям международных гуманитарных норм в отношении военнопленных, а также к освобождению гражданских заключенных без каких-либо условий и обменов.

Людмила Барбир отметила, что читать стихотворение в этом проекте было для нее большой ответственностью.

"Меня поразил такой реалистичный подход к съемкам — когда читателей поместили в тюрьму... Бесспорно, это не те условия, в которых находятся наши военные и гражданские пленные. Но даже несколько часов, проведенных там, все же давят морально. Даже страшно представить, какие мучения и пытки переносят наши люди, которые до сих пор в российском плену. Стихотворение Оксаны Гурской среди других мне отозвалось еще до того, как я прочла историю автора. Ее возлюбленный Геннадий, защитник "Азовстали", до сих пор в плену… Оксана вложила в эти строки все свои переживания, боль, отчаяние… Но в то же время мощный посыл не сдаваться и бороться на всех уровнях", - говорит ведущая канала 1+1 Україна.

Екатерина Осадчая читала стихотворение Екатерины Михалицыной на Софийской площади возле монумента, посвященного пленным из "Азовстали". Руки, связанные веревкой, символизируют их стойкость и веру. выйдет из плена. Эта инсталляция будет стоять в центре Киева, пока последний защитник из "Азовстали" не выйдет из плена.

"Мое стихотворение это как мечта о свободе. Все мы мечтаем о том, чтобы все наши пленные вышли на свободу и посмотрели на солнечный свет. Поэтому мое стихотворение мы снимали на залитой солнцем Софийской площади в Киеве, где мы надеемся праздновать в том числе и нашу победу и встречать всех без исключения наших пленных, тех, кто сейчас находится в заключении. Стихотворение, которое я читаю, о крымскотатарской маме, ее одиночном протесте, которая ждет своего сына из заключения", - рассказывает Екатерина Осадчая.

В медиа-проекте "Тримайся. Тримаюсь" также приняли участие актрисы Римма Зюбина, Ирма Витовская, Даша Трегубова, актер, режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев, поэт и военный Сергей Жадан и многие другие.

"Этот проект – это мощная синергия проницательных стихов, обнажающих болезненную правду украинцев, невероятно сильного и эмоционального исполнения известных культурных деятелей и удручающей атмосферы следственного изолятора. Именно это место воспроизводит закаленную реальность, в которой тысячи наших людей живут каждый день", - комментирует режиссер медиапроекта "Тримайся. Тримаюсь" Анна Трушова.

▶ На YouTube-канале Центра гражданских свобод можно просмотреть полное видео по этой ссылке: Тримайся. Тримаюсь

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