Осадчая поделилась семейной фотографией с Горбуновым и сыновьями и поздравила украинцев с Рождеством

Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым, собрали семью за праздничным столом.

В канун Рождества, часть украинцев отмечают 25 декабря, ведущая поделилась семейной фотографией с мужем и двумя сыновьями в своем Instagram.

Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина также показала праздничный стол с традиционными атрибутами Рождества, свечами и дедушкой. Символически на столе звездной семьи стояли веточки хлопка.

Фото: instagram.com/kosadcha

Под своим сообщением Екатерина поздравила всех украинцев с Рождеством и грядущими зимними праздниками. Ведущая отметила, как изменились желания украинцев за этот год.

Фото: instagram.com/kosadcha

"В прошлом году накануне праздников мы писали, что верим в рождественские чудеса, загадывали желания на 2022 год, просили счастья, приключений, новых возможностей... Сегодня мы уже не ждем чуда, сегодня мы ждем Победы, мы не опираемся на судьбу, мы благодарим ВСУ за нашу жизнь, мы не ожидаем приключений, потому что "приключений" хватило на всю жизнь. Мы хотим мира… и мира через Победу", — написала Осадчая.

Телеведущая пожелала всем украинцам мира и напомнила, что все мы одна большая семья.

"И пусть Рождество принесет нам веру в наше мирное красивое и процветающее будущее! Даст силы и духа. Теплого вам и уютного Рождества.

Божьего благословения нам всем. Поздравляю каждого Героя, каждого украинца в мире поздравляю всех, кто поддерживает и помогает. Мы все единственная семья! Слава Украине", — написала Осадчая.

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