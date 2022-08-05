Осадчая показала, как подрос их с Горбуновым младший сын: "Мамина нежность"

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как подрос их с Юрием Горбуновым младший сын Даниил.
На странице в Instagram знаменитость разместила нежное фото, на котором мальчик прижимается к своей звездной мамочке, держась на ручках.
19 августа малышу исполнится годик.
В посте Осадча поделилась, что радуется тому, что все события своего первого года жизни мальчик узнает из рассказов.
"И будет это воспринимать как книгу с истории, с истории свободной, независимой Украины, победившей в страшной войне", — написала звезда.
В комментариях пользователи оставили много приятных сообщений.
- Какое счастье, какая мамина нежность
- Какое золотце
- Солнышко
- Сладкий мальчик
Заметим, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поженились в феврале в 2017 году. 18 февраля того же года у влюбленных родился сын Иван, а 19 августа в 2021-м – Даниил. Также у Екатерины есть взрослый сын Илья, которого звезда родила в предыдущем браке с Олегом Полищуком.
Напомним, на днях жена Макаревича показала их 4-месячного сына. Также избранница музыканта прокомментировала имя малыша.
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