Осадчая показала, какой сюрприз ей устроил Горбунов в честь выписки из роддома

Также ведущая поделилась нежной фотографией с двумя маленькими сынками.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая в третий раз стала мамой, показала как ее муж, актер Юрий Горбунов встречал из роддома.

Так, сегодня, 21 августа, ведущая после родов вернулась домой. В честь этого Горбунов устроил любимой сюрприз. Актер украсил придомовую территорию воздушными шариками разных цветов.

Катя Осадчая дома / instagram.com/kosadcha

"Мы дома! Юра, спасибо тебе, что не устал делать сюрпризы", — поделилась ведущая.

Кроме этого, маму с родильного также встречал и ее средний сын Иван. Катя показала, как мальчик познакомился с младшим братиком.

Сыновья Екатерины Осадчей / instagram.com/kosadcha

"Иван сказал, что катать коляску будет только он", — рассказала Осадчая.

Напомним, недавно Екатерина показывала трогательное фото крохи со звездным отцом. На фотографии Юрий целует новорожденного мальчика в ножку. Продюсер никак не нарадуется появлению на свет ребенка.

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