Осадчая показала себя двухлетнюю на фото и вспомнила эвакуацию в Купянск после трагедии на ЧАЭС

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая в годовщину трагедии на ЧАЭС поделилась личными воспоминаниями о тех событиях, которые навсегда изменили жизнь миллионов.

Сегодня, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС — одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире. В своем Instagram ведущая опубликовала архивный кадр из детства, где ей всего два года.

Осадчая вспоминает, что тогда не осознавала опасности и радовалась неожиданному путешествию с мамой. Тем временем ее родители жили в тревоге, пытаясь разобраться в обрывках противоречивой информации о взрыве и радиации. В итоге мама с дочкой уехали к родственникам в Купянск, тогда как отец остался в Киеве в страхе.

Реклама

Екатерина Осадчая в детстве / © instagram.com/kosadcha

«Этому фото 40 лет и я еще не знаю, что Чернобыль будет первой большой трагедией в Украине при моей жизни. Мне два года, я радуюсь возможности незапланированно поехать далеко на поезде с мамой, а тем временем родители не находят себе места от отрывков страшных новостей о взрыве на станции, радиации и „ничего страшного идите на демонстрацию“. Мой папа отправил нас с мамой к родственникам в Купянск и пошел на эту самую демонстрацию в честь первого мая, ведь без вариантов, под страхом увольнения», — написала Осадчая.

Сейчас знаменитость оглядывается назад и вспоминает, как в эвакуации ее беременная мама буквально «собирала по крупицам» любые новости. Сегодня звезда называет Купянск своим первым местом безопасности, которое навсегда осталось в сердце, а трагедию Чернобыля — мучительным напоминанием о цене человеческой жизни и последствиях замалчивания правды.

«Мы с мамой провели все лето в Купянске, беременная мама собирала по каплям информацию и может и хорошо, что тогда не было интернета, потому что от этих догадок и предположений можно было бы сойти с ума. Купянск навсегда в моем сердце, как мое самое первое в жизни место пристанища. А Чернобыльская трагедия — страшное напоминание о цене человеческих жизней и равнодушия режима…» — подчеркнула звезда.

