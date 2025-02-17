Осадчая призналась, как война повлияла на брак с Горбуновым: "Не видимся по нескольку недель"

Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась подробностями о браке с Юрием Горбуновым.

Знаменитость гласит, что во время войны они осознали еще большую ценность поддержки. Поэтому звезды постоянно делятся друг с другом своими проектами и выражают свою заинтересованность. Более того, даже на расстоянии пара находит время для подбодряющих слов.

"Поддержка в семье – чрезвычайно важная часть нашей жизни. Мой муж всегда поддерживает все мои проекты, начинания и идеи, а я, в свою очередь, поддерживаю Юрия, который сейчас активно участвует в благотворительных концертах вместе с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой. За это время они собрали свыше трех миллионов. Поскольку наш график очень насыщен и мы иногда не видимся по нескольку недель, поддержка друг друга становится еще важнее – мы всегда должны быть в курсе событий в жизни друг друга", – отметила Осадчая в интервью "Фокус".

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

По мнению Екатерины, это и есть их ключ к крепким отношениям, когда вокруг царит нестабильная ситуация во время войны: "Особенно сейчас, когда мир настолько нестабильный, важно слышать от близкого человека слова поддержки: чтобы тебе говорили, что со всем справимся. Эти слова вдохновляют, и я верю, что именно они помогают испытывать сложные времена. Фразы типа "ты такая молодец" или "посмотри, сколько всего уже сделано, и сколько впереди" имеют особую силу, когда слышишь их от дорогого человека".

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов назвали черты, которые не нравятся в друг друге.