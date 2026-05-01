Осадчая призналась, сколько тратит на уход за собой, и ответила на упреки о "двойных стандартах"

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая нарвалась на критику после ролика в ответ на громкое заявление Златы Огневич, что красота нуждается в деньгах, из-за чего вынужденно записала видео с опровержением заявлений гейтеров в комментариях.

Первый пост ведущей вызвал волну возмущения от поклонников. Ее обвинили в оторванности от реальности и двойных стандартах. В ответ Осадчая опубликовала еще одно видео — уже с четко сформулированными тезисами. Она отметила, что не отрицает роль финансов, но считает их не определяющими. По ее словам, ключ — в регулярности и базовых привычках. И именно это она хотела донести с самого начала.

«Есть базовый минимум для поддержания молодости, правда же?… В моем случае косметолог (ред.) нерегулярный, к сожалению, был полугодовой перерыв в походах к косметологу… Крем дома — да, не за все деньги мира — да. И, кстати, у меня тоже крем не за все деньги мира», — заявила Осадчая.

Екатерина Осадчая

В новом посте она также подробно разложила свой подход к уходу. Минимум средств дома вместо «шкафа баночек». Простые тренировки без спортзала — резинка, мяч и коврик. Движение на свежем воздухе как ежедневная база. Обязательный SPF, который не должен быть дорогим. И контроль питания как фундамент. Однако ведущая заявила, относительно влияния алкоголя на старение с ней все согласились.

«Но деньги надо чтобы жить. Вообще дискуссия суперинтересная», — подчеркнула Екатерина.

Отметим, толчком ко всей дискуссии стало интервью Златы Огневич, где артистка заявила, что внешность публичных людей напрямую зависит от финансовых возможностей.

Напомним, ранее Тина Кароль также публично ответила на замечания Златы Огневич.

