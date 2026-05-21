Осадчая раскрыла строгие правила для сыновей от Горбунова и в чем их ограничивает: "Очень контролируем"

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась подробностями воспитания двух сыновей от шоумена Юрия Горбунова — Даниила и Ивана.

Звезда призналась, что мальчики имеют совершенно разные характеры. По словам Осадчей, сыновья отличаются даже в мелочах. Один постоянно стремится к активности, а другой более спокойный и сосредоточенный.

«Они абсолютно разные. Иван очень активный, энергичный, ему все интересно, он хочет все попробовать, постоянно в движении. А Даниил — более спокойный, более усидчивый. Даже в мелочах это видно: если Иван, например, не любит учить стихи, то Даниил — наоборот, с удовольствием их запоминает и рассказывает», — поделилась ведущая в интервью oboz.ua.

Екатерина Осадчая с сыновьями / © instagram.com/kosadcha

Однако особенно серьезно в семье относятся к пользованию гаджетами. Осадчая призналась, что вместе с мужем внимательно контролирует информационное пространство детей и ограничивает контент, который они просматривают в Сети.

«Мы очень контролируем экранное время детей. Например, не позволяем смотреть YouTube Shorts, потому что это формат, который быстро затягивает и формирует зависимость от бесконечного перелистывания ленты. Также внимательно следим за тем, что именно они смотрят на YouTube, ведь там до сих пор очень много русскоязычного контента», — пояснила знаменитость.

Екатерина также рассказала, что у старшего из младших сыновей уже есть собственный телефон, но пользоваться им может только по определенным правилам: «Например, после школы у него есть один час в день на игры. Конечно, как и почти все дети его возраста, играет в Roblox. И здесь тоже надо искать баланс. Потому что мы как родители понимаем: весь его класс играет в эту игру, и если полностью все запретить, ребенок может просто чувствовать себя не на одной волне среди сверстников».

