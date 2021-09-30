Осадчая рассекретила, сколько кило хочет еще сбросить, чтобы вернуть свою идеальную фигуру

Ведущая показала свой завтрак.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая показала, как кормит маленького сына грудью, пока что возвращает свою дородовую форму.
Звезда канала 1+1 правильно питается и мечтает избавиться от лишних килограммов. В Instagram-stories ведущая "Світського життя" поделилась, что стремится похудеть на 7 килограмм. Также она показала свой завтрак. Так, знаменитость ела два тоста, соус и несколько кусочков красной рыбы.
"Завтрак человека, который стремится сбросить 7 кг", — написала Осадчая.
Напомним, ранее Екатерина Осадчая поделилась, как прошла ее беременность в 37 лет. Звезда рожала в третий раз.