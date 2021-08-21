Осадчая растрогала снимком, как Горбунов зацеловывает новорожденного сына

Также ведущая показала, как 4-летний сын Иван готовится к встрече с братиком.
Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая на днях родила третьего сына, показала трогательное фото крохи со звездным отцом, Юрием Горбуновым.
В своих Instagram-stories многодетная мама обнародовала нежную фотографию, на которой ведущий и актер целует новорожденного мальчика в ножку. Продюсер никак не нарадуется появлению на свет ребенка.
"Папина нежность", — написала Осадчая.
Также Екатерина показала Горбунова в палате и отметила, что он — ее поддержка.
А тем временем дома старший общий сын супругов, 4-летний Иван, готовится к встрече с братиком. Катя поделилась фотографией, где потомок сидит на ступеньках в доме с надувным шариком в руках в виде младенца.
Напомним, ранее счастливый Горбунов с новорожденным сыном на груди умилил фото. Новоиспеченный отец не сдерживает своих эмоций.