Осадчая растрогала видео, как с сыновьями украшала елку: "Оккупанты не отберут праздника у детей"

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая восхитила атмосферным видео, как вместе с маленькими сыновьями наряжала новогоднюю елку.

В этом году в знаменитости дома настоящее дерево, а не искусственное. Екатерина вместе с 6-летним Иваном и 2-летним Данилой наряжала елку в двух цветах. В частности, Осадчая выбрала золотистые и красные оттенки. На новогодней елке красуются немалые шарики, веночки, звезды и бантики, которые ведущая делала самостоятельно.

"Дети счастливы, у них наконец-то есть елко. Рождественские праздники для меня вот уже второй год — чувство чего-то стабильного в жизни, того, что будет, несмотря ни на что, ведь можно отобрать покой, сон, жилье, но нельзя отобрать то, что внутри — ожидание чуда, красоты, праздника и семейного уюта, как в детстве, когда ждали момента, когда можно уже залезть под елку за подарками", — отметила Осадчая.

Екатерина Осадчая показала, как с маленькими сыновьями наряжала дома елку

Ведущая также рассказала, что поставила дома елку, ведь детям даже в тяжелые времена нужно делать чудеса, чтобы они не прекращали в них верить. Екатерина подчеркнула, что никаким оккупантам не удастся отнять у них чувство праздника.

"Никакие оккупанты не отберут праздники у детей и их упоминания о таком детстве. Нам, взрослым, несмотря ни на что, нужно создавать эти чудеса, какая бы темная дыра не была внутри", — добавила Екатерина.

Напомним, многие украинские знаменитости уже поставили дома новогоднее деревце. Ранее редакция сайта ТСН.ua показывала, какие в этом году елки у звезд.

Читайте также: