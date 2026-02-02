Осадчая разнесла Елку и Рождена, которые заключили брак в России: "Украинцы встретились на болотах"

Екатерина Осадчая и Елка

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая публично раскритиковала певицу Елку родом из Ужгорода и ее вероятного мужа — украинского артиста Рождена Ануси, которые заключили брак в России.

По словам Осадчей, ее поразила не только информация о недавнем отказе Елки от украинского гражданства, но и сам факт союза двух украинцев, которые выбрали жизнь и карьеру в стране-агрессоре. Ведущая отметила, что до сих пор не может понять такую позицию артистов, которые публично молчат о войне.

«Читаю второй день про Елку и ее отказ от гражданства… Но больше всего меня удивило другое — то, что она выходит замуж за одессита Рождена Ануси — участника "Голоса" и бывшего "Холостяка". Двое украинцев встретились на болотах и породичались на фоне отказа от родины», — написала Осадчая в своем Instagram.

Елка и Рожден Ануси

Отметим, Елка, настоящее имя которой Елизавета Иванцив, долгое время строила карьеру как в Украине, так и в РФ, однако сейчас окончательно сосредоточилась на российской сцене и избегает любых публичных заявлений о преступлениях страны-агрессора. Аналогичную позицию занимает и Рожден Ануси, который после участия в украинских проектах также выбрал кровавые рубли.