Осадчая с двумя сыновьями от Горбунова показалась за границей на отдыхе возле моря

Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась милым семейным контентом.

В частности, в фотоблоге многодетная мама рассказала о недавнем путешествии с двумя младшими сыновьями от шоумена Юрия Горбунова. Семейство без отца отправилось за границу на короткий период. Как оказалось, для самого младшего 3-летнего Даниила поездка в УЗ была самой первой в жизни. Ведущая призналась, что ей очень нравится приезжать на море именно зимой.

Сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мой январь в рандомных фото. Новогодняя ночь, Иван помогал – растет ассистент, как минимум. На одного пассажира УЗ стало больше. Первая поездка Даниила в поезде. Радости не было предела. Короткий отпуск с детьми на холодном море. Люблю море зимой, без спешки, туристов, только большая вода и ты…" – написала Осадчая.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Также во время отпуска Екатерина учила сыновей математики и наслаждалась прогулками по окрестностям. А после возвращения сразу вернулась к работе и социальному проекту.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно ведущая и актриса Ксения Мишина уехала с сыном за границу и рассекретила, где сейчас проводит зиму.

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