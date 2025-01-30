Осадчая с двумя сыновьями от Горбунова показалась за границей на отдыхе возле моря

Ведущая рассказала, что впервые сделал ее младший сын Даниил.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась милым семейным контентом.
В частности, в фотоблоге многодетная мама рассказала о недавнем путешествии с двумя младшими сыновьями от шоумена Юрия Горбунова. Семейство без отца отправилось за границу на короткий период. Как оказалось, для самого младшего 3-летнего Даниила поездка в УЗ была самой первой в жизни. Ведущая призналась, что ей очень нравится приезжать на море именно зимой.
"Мой январь в рандомных фото. Новогодняя ночь, Иван помогал – растет ассистент, как минимум. На одного пассажира УЗ стало больше. Первая поездка Даниила в поезде. Радости не было предела. Короткий отпуск с детьми на холодном море. Люблю море зимой, без спешки, туристов, только большая вода и ты…" – написала Осадчая.
Также во время отпуска Екатерина учила сыновей математики и наслаждалась прогулками по окрестностям. А после возвращения сразу вернулась к работе и социальному проекту.
Напомним, недавно ведущая и актриса Ксения Мишина уехала с сыном за границу и рассекретила, где сейчас проводит зиму.
Читайте также:
- Уроженец Киева Джигурда поплатился за поддержку войны и желание идти воевать против Украины
- Лилия Ребрик ошеломила, как за восемь месяцев изменилась до неузнаваемости ее младшая дочь
- Внук Ротару вышел на связь из-за границы и показал, чем занимается: как отреагировала семья