Осадчая с мужем Горбуновым в День святого Николая очаровала развлечениями с сыновьями возле елки

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая восхитила семейным контентом с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями.

Так, сегодня, 6 декабря, по случаю Дня святого Николая звезда поделилась рядом праздничных фото. На кадрах супруги с сыновьями Иваном и Даниилом предстают на фоне елки со многими подарками. Они весело провели время и не сдерживали эмоций. Для снимков на память семья выбрала гармоничные между собой образы, а дети примеряли одинаковые костюмы. В свою очередь, Екатерина обратилась ко всем с поздравлениями.

«Поздравляю с Днем святого Николая — и детей, и взрослых! Честно говоря, взрослым в этот день чуда хочется не меньше — так, чтобы утро без ракет и Николай под подушку принес победу. Любим это утро, когда дети бегут с криками, что Николай выбрал из длинного списка желаний. В этом году Иван с Даниилом подготовились заранее: возле кровати Николая ждало печенье и молоко — перекус. Ведь столько работы имеет этой ночью, то имеет право хотя бы перекусить», — написала ведущая.

Кроме того, звезда не забыла и о Дне Вооруженных сил Украины. Она пожелала украинским защитникам всегда быть под защитой Святого Николая и конечно же поблагодарила за защиту.

«И сегодня — День Вооруженных сил Украины. Низкий поклон каждому и каждой, кто защищает нас, благодаря вам мы имеем это утро, благодаря вам наши дети ждут Николая, а не деда с болот. Пусть Николай оберегает вас!» — добавила Осадчая.

