Осадчая с сыновьями и мужем в вышиванках поздравила с Вербным воскресеньем и восхитила традицией

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым, восхитили семейным поздравлением в Вербное воскресенье.

Звездные супруги вместе с сыновьями Даниилом и Иваном появились в традиционных вышиванках и поздравили украинцев с праздником. В праздничный день семья придерживалась древнего украинского обычая — легонько касаться друг друга вербовыми веточками с пожеланиями здоровья и благополучия. Каждый из членов семьи говорил свои слова, сохраняя атмосферу тепла и единства.

Так, Екатерина Осадчая желала родным быть «здоровыми, как вода», «большими, как верба» и «богатыми, как земля». А Юрий Горбунов завершил обряд традиционной присказкой: «Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха».

В подписи к видео ведущая обратилась к подписчикам с теплыми словами, пожелав каждой семье уюта, любви и мира.

«С Вербным воскресеньем! Пусть вербовые котики сегодня принесут в каждую семью уют, любовь и самое главное — мир. Берегите друг друга, обнимайте родных и верьте в лучшее. С праздником!» — поздравила Екатерина Осадчая в Instagram.

Поклонники в комментариях не сдерживали эмоций — пользователи массово оставляли поздравления и комплименты.

