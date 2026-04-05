- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1895
- Время на прочтение
- 2 мин
Осадчая с сыновьями и мужем в вышиванках поздравила с Вербным воскресеньем и восхитила традицией
Звездные супруги показали семейные развлечения и создали праздничное настроение для поклонников.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым, восхитили семейным поздравлением в Вербное воскресенье.
Звездные супруги вместе с сыновьями Даниилом и Иваном появились в традиционных вышиванках и поздравили украинцев с праздником. В праздничный день семья придерживалась древнего украинского обычая — легонько касаться друг друга вербовыми веточками с пожеланиями здоровья и благополучия. Каждый из членов семьи говорил свои слова, сохраняя атмосферу тепла и единства.
Так, Екатерина Осадчая желала родным быть «здоровыми, как вода», «большими, как верба» и «богатыми, как земля». А Юрий Горбунов завершил обряд традиционной присказкой: «Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха».
В подписи к видео ведущая обратилась к подписчикам с теплыми словами, пожелав каждой семье уюта, любви и мира.
«С Вербным воскресеньем! Пусть вербовые котики сегодня принесут в каждую семью уют, любовь и самое главное — мир. Берегите друг друга, обнимайте родных и верьте в лучшее. С праздником!» — поздравила Екатерина Осадчая в Instagram.
Поклонники в комментариях не сдерживали эмоций — пользователи массово оставляли поздравления и комплименты.
Какая красивая семья! С праздником
Лучшая семья, пусть Господь благословит вас
С праздником вашу прекрасную семью
Напомним, недавно певец Женя Галич из группы O.Torvald рассказал о своих детях после возвращения из-за границы и чем они занимаются в Украине.