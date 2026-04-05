ТСН в социальных сетях

Гламур
1895
2 мин

Осадчая с сыновьями и мужем в вышиванках поздравила с Вербным воскресеньем и восхитила традицией

Звездные супруги показали семейные развлечения и создали праздничное настроение для поклонников.

Валерия Гажала
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым, восхитили семейным поздравлением в Вербное воскресенье.

Звездные супруги вместе с сыновьями Даниилом и Иваном появились в традиционных вышиванках и поздравили украинцев с праздником. В праздничный день семья придерживалась древнего украинского обычая — легонько касаться друг друга вербовыми веточками с пожеланиями здоровья и благополучия. Каждый из членов семьи говорил свои слова, сохраняя атмосферу тепла и единства.

Так, Екатерина Осадчая желала родным быть «здоровыми, как вода», «большими, как верба» и «богатыми, как земля». А Юрий Горбунов завершил обряд традиционной присказкой: «Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха».

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с сыном / © instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с сыном / © instagram.com/kosadcha

В подписи к видео ведущая обратилась к подписчикам с теплыми словами, пожелав каждой семье уюта, любви и мира.

«С Вербным воскресеньем! Пусть вербовые котики сегодня принесут в каждую семью уют, любовь и самое главное — мир. Берегите друг друга, обнимайте родных и верьте в лучшее. С праздником!» — поздравила Екатерина Осадчая в Instagram.

Поклонники в комментариях не сдерживали эмоций — пользователи массово оставляли поздравления и комплименты.

  • Какая красивая семья! С праздником

  • Лучшая семья, пусть Господь благословит вас

  • С праздником вашу прекрасную семью

Напомним, недавно певец Женя Галич из группы O.Torvald рассказал о своих детях после возвращения из-за границы и чем они занимаются в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
1895
