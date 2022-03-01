Осадчая упрекнула Ревву и Стужук за молчание по поводу войны: "Украинский паспорт надо заслужить"

Осадчая упрекнула Ревву и Стужук за молчание по поводу войны: "Украинский паспорт надо заслужить"

Ведущая требует знаменитостей с украинским паспортом высказываться о войне России против Украины.

Известная телеведущая Екатерина Осадчая обратилась к украинским знаменитостям, которые живут и работают в России, и не высказывают свою позицию по поводу войны РФ против Украины.

Так, ведущая "Світського життя" на днях опубликовала посты в сторис своего Instagram, где призвала певиц Светлану Лободу, Ани Лорак и Регину Тодоренко не молчать. К слову, после этого артистки наконец-то заговорили на многомиллионную публику.

Теперь Осадчая обратилась к шоумену Артуру Пирожкову, настоящее имя которого Александр Ревва. Знаменитость родился в Донецке. По словам Екатерины, он сохранил свой украинский паспорт и "спокойно летал себе по корпоративам в Украине".

"Александр! Скажу и вам, украинский паспорт нужно заслужить!!! Украинский паспорт означает активную позицию. Ждем", – написала она.

instagram.com/kosadcha

Не обошла вниманием Осадчая и известную украинскую блогершу-миллионницу Софию Стужук, которая во время отдыха в Дубае назвала себя "русской".

"Нейтралитет с украинским паспортом не пройдет", – отметила Катя.

instagram.com/kosadcha

Кроме того, в фотоблоге звезда обнародовала видео, где по-русски донесла жителям РФ настоящую ситуацию в Украине, а не то, "чему они верят".

"Жители России могут просто затоптать силовиков количеством, не бойтесь, выходите! Говорите, не молчите. Сейчас в ваших руках ваше будущее и будущее ваших детей! Я очень прошу отправить это видео всем, кто живет в России и может просто силой количества людей остановить этот ужас. Россия, уходи с нашей земли!!!" – добавила она.

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