Осадчая в голубом бикини ошарашила фанов плоским животиком после третьих родов

Осадчая в голубом бикини ошарашила фанов плоским животиком после третьих родов

Фаны засыпали ведущую комплиментами.

Звезда канала 1+1 Екатерина Осадчая удивила поклонников фигурой после третьих родов.

Летом ведущая "Светской жизни" родила сына Юрию Горбунову и всего через четыре месяца уже снова хвастается стройностью. На странице в Instagram знаменитость опубликовала кадры без фотошопа с отдыха на Пхукете. Загорелая Осадчая продемонстрировала плоский живот и длинные ножки.

Екатерина Осадчая в бикини / instagram.com/kosadcha

Также Катя запостила фото, где смешно выходит из моря.

Екатерина Осадчая в бикини / instagram.com/kosadcha

"Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад тай даром не пройдет", — прокомментировала она.

В комментариях ошеломленные пользователи удивлялись, как звезда так быстро вернула дородовую форму.

Катя, как вам удалось родить третьего ребенка и остаться в такой суперформе?

В замечательной форме

Идеально

Красотка

В роскошной ты форме, Катя

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