Осадчая в голубом бикини ошарашила фанов плоским животиком после третьих родов

Фаны засыпали ведущую комплиментами.
Звезда канала 1+1 Екатерина Осадчая удивила поклонников фигурой после третьих родов.
Летом ведущая "Светской жизни" родила сына Юрию Горбунову и всего через четыре месяца уже снова хвастается стройностью. На странице в Instagram знаменитость опубликовала кадры без фотошопа с отдыха на Пхукете. Загорелая Осадчая продемонстрировала плоский живот и длинные ножки.
Также Катя запостила фото, где смешно выходит из моря.
"Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад тай даром не пройдет", — прокомментировала она.
В комментариях ошеломленные пользователи удивлялись, как звезда так быстро вернула дородовую форму.
- Катя, как вам удалось родить третьего ребенка и остаться в такой суперформе?
- В замечательной форме
- Идеально
- Красотка
- В роскошной ты форме, Катя
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