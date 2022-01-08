Осадчая в легком платье попозировала на пальме и рассекретила страну, где отдыхает

Осадчая в легком платье попозировала на пальме и рассекретила страну, где отдыхает

Ведущая с семьей улетела в теплые края.

Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая продолжает наслаждаться отпуском за рубежом.

Звезда канала 1+1 вместе с сыновьями и мужем, ведущим Юрием Горбуновым после празднования Нового года в Карпатах полетела в теплые края. Знаменитость рассекретила, где отдыхает с родными. Так, супруги с детьми радуются солнцу и морю в Таиланде.

Екатерина Осадча отдыхает в Таиланде / instagram.com/kosadcha

Также Осадча устроила импровизированную фотосессию на пляже. Знаменитость надела белое платье и попозировала на пальме. Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой, ожерельем и браслетом на ножку.

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha

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