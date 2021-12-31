Осадчая в роскошной вышиванке показала, как веселилась с мужем Горбуновым на крестинах сына

Осадчая в роскошной вышиванке показала, как веселилась с мужем Горбуновым на крестинах сына

Супруги провели таинство в День Николая.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с крестин самого маленького сына Данила.

Как известно, Екатерина и ее муж, шоумен и продюсер Юрий Горбунов покрестили 4-месячного малыша в День Николая 19 декабря. Однако фотографии звездная мама решила запостить в Instagram.

Судя по фото, крестины праздновали громко. Здесь были и танцы, и Святой Николай, и вкусные угощения:

instagram.com/kosadcha

"На крестинах Данила начали праздновать грядущий год с подарками, стихами и танцами. Я очень благодарна уходящему году за то, что наша семья стала больше и за то, что мы с Данилом успевали все без отрыва от работы. 2022 – мы готовы к новым свершениям!" – подписала снимки Осадчая.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Поклонники звездных супругов поздравили их с наступающим Новым годом и в очередной раз выразили восхищение: "прекрасная, яркая, счастливая и гармоничная пара", "Катя – красавица! Такая очаровательная! Молодец", "Катюша, у тебя так хорошо получается рождение детей, что можно планировать и двойню".

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