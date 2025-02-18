Осадчая восхитила фото с мужем и детьми и нежно поздравила сына с 8-летием

Украинские ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов сообщили о празднике в семье.

Сегодня, 18 февраля, сын супругов празднует день рождения. Ивану исполнилось восемь лет. По случаю праздника Осадчая в фотоблоге опубликовала семейный снимок, где позирует с возлюбленным и двумя младшими сыновьями. Ведущая адресовала имениннику поздравления и пожелала быть всегда счастливым.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сынами

"Ивану восемь. Мальчик наш, улыбайся всегда и будь счастлив! Мы всегда рядом!" – восхитила Екатерина.

В свою очередь, звездный отец также публично обратился к сыну с поздравлениями. Горбунов показал общую фотографию с Иваном, который значительно подрос.

Юрий Горбунов с сыном

Кроме того, в день рождения мальчика родители задали ему несколько вопросов о восприятии себя и будущего. При ответе Иван отметил, что считает "жизнь взрослых легче" и хотел бы, чтобы ему уже было 40 лет. В будущем звездный сын хочет пойти по стопам отца и стать ведущим, а пока очень любит ездить с Юрием на гастроли.

Напомним, недавно Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая признались, что их не устраивает в характере друг друга.

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