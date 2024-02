Осадчая вспомнила, как беременной выходила замуж за Горбунова и впервые показала фото с их свадьбы

Ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, продюсер Юрий Горбунов 3 февраля отпраздновали годовщину свадьбы.

Супруги уже семь лет вместе. По этому случаю Осадчая поздравила любимого с важной датой и вспомнила, каким был этот день. Как поделилась ведущая, они с Горбуновым поженились за две недели до рождения их первого сына Ивана. Поэтому под венец Осадчая шла с немалым животиком:

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша годовщина. Семь лет со дня нашей спонтанной росписи. Я круглая, как шарик. За две недели до рождения Ивана, но Юра скомандовал, что должны расписаться, а раньше времени конечно не нашлось. Поэтому в феврале по страшной гололедице мы поскользили в ЗАГС", — вспомнила Осадчая.

Ведущая трогательно поблагодарила Горбунова за их семь лет вместе, за "воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

"Спасибо тебе за наши 7 лет, за наше все время вместе, наши воспоминания и все проблемы, которые преодолеваем вместе, наших мальчиков и твою поддержку в любом моем отчаянии. Love you to the moon and back", — призналась в любви мужу Осадчая.

Также ведущая похвасталась красивым букетом, который ей презентовал муж на годовщину брака.

Напомним, ранее Юрий Горбунов романтично поздравил Екатерину Осадчую с годовщиной брака и поблагодарил ее за сыновей.

