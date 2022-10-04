Осадчая вспомнила, как в начале войны ей написала предательница Тодоренко: "Очень абстрактно"

Ведущая Екатерина Осадчая вспомнила, как в начале полномасштабной войны ей написала предательница Регина Тодоренко. Знаменитость рассказала, как они переписывались.

В начале российского вторжения в Украину ведущая "Голосу країни-12" Екатерина Осадчая призвала украинских звезд, которые находятся в России, не молчать о войне.

Знаменитость вспомнила, что на ее призывы ответила только предательница Регина Тодоренко. Но, по словам Осадчей, смысла от их общения вовсе не было. Регина ничего не писала Екатерине конкретного. Поэтому, когда ведущая поняла, что только напрасно тратит свое время, то прекратила общаться с предательницей.

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

"Она мне писала очень абстрактно, ничего не сказала конкретного, потому что мои призывы были абсолютно конкретными. В какой-то момент после очередной переписки я поняла, что я просто трачу свою энергию", — рассказала в ЖВЛ ведущая.

Осадчая отметила, что о предателях вообще стоит забыть. Они свою позицию по поводу войны в Украине уже продемонстрировали. Хотя Екатерина признается, что взяла бы у них интервью. Ведущей интересно узнать, почему они выбрали именно такую позицию.

Екатерина Осадчая / Фото: jetsetter.ua

"Кто промолчал до сих пор, все там народные заслуженные артистки и артисты, просто о них надо забыть и все. Было желание взять интервью у всех тех, кто активно строит свою карьеру в России. У всех! У Светы Лободы, у Ани Лорак Я бы пообщалась: "Почему молчали, как это происходило, как можно жить и полгода молчать", — поделилась звезда.

Ведущая также рассказала, что сейчас украинский шоу-бизнес изменился. Появились новые молодые перспективные артисты.

"Я со многими из них знакома. Там многие из "Голосу країни". На самом деле шоу-бизнес просто будет иным. Вот это такое сотрясение, которое должно было состояться. К сожалению, хотелось, чтобы не войной вызвано", — отметила Осадчая.

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