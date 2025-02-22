Осадчая высказалась о рождении четвертого ребенка в 45 лет: "Дочку хотела"

Украинская ведущая Екатерина Осадча заговорила о планах пополнения в семье.

41-летняя звезда дала ответ на интересные вопросы фанатов в фотоблоге. Поэтому пользователи поинтересовались у Екатерины, готова ли она через несколько лет подарить жизнь четвертому ребенку. На это ведущая хоть и четко не ответила, а лишь отметила, что это большая ответственность решиться.

"Если честно, то я и сейчас считаю, сколько будет мне, когда Данило окончит школу. Но у меня трое детей, а на второго решиться надо. Второй ребенок – это совсем другое ощущение, а третий – еще более другое", - написала ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Тем не менее, Осадчая не скрывает, что в свое время после рождения трех сыновей мечтала о дочери. Впрочем, сейчас больше надеется, что она станет бабушкой внучек.

"Дочку хотела. Но у меня трое прекрасных парней. Думаю, что меня ждут внучки", - добавила Екатерина.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что недавно певец Позитив и его жена Юлия Сахневич впервые стали родителями. Звездная пара восхитила фото с маленькой Марией во время ее первой фотосессии.