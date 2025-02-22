Осадчая высказалась о рождении четвертого ребенка в 45 лет: "Дочку хотела"

Знаменитость заговорила и о внуках.
Украинская ведущая Екатерина Осадча заговорила о планах пополнения в семье.
41-летняя звезда дала ответ на интересные вопросы фанатов в фотоблоге. Поэтому пользователи поинтересовались у Екатерины, готова ли она через несколько лет подарить жизнь четвертому ребенку. На это ведущая хоть и четко не ответила, а лишь отметила, что это большая ответственность решиться.
"Если честно, то я и сейчас считаю, сколько будет мне, когда Данило окончит школу. Но у меня трое детей, а на второго решиться надо. Второй ребенок – это совсем другое ощущение, а третий – еще более другое", - написала ведущая.
Тем не менее, Осадчая не скрывает, что в свое время после рождения трех сыновей мечтала о дочери. Впрочем, сейчас больше надеется, что она станет бабушкой внучек.
"Дочку хотела. Но у меня трое прекрасных парней. Думаю, что меня ждут внучки", - добавила Екатерина.
Напомним, что недавно певец Позитив и его жена Юлия Сахневич впервые стали родителями. Звездная пара восхитила фото с маленькой Марией во время ее первой фотосессии.