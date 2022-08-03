Осадчая высмеяла россиян, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли: "А бытовая техника на деревьях растет"

Ведущая и автор проекта "Знайти своїх" Екатерина Осадчая отреагировала на соцопросы, которые показали, что некоторые россияне считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

Ведущая Екатерина Осадчая не смогла пройти мимо соцопроса, который показал, что каждый третий россиянин – а это более 35% – верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

В сторис своей страницы в Instagram Осадчая разместила насмешливый пост, где прокомментировала умственный "прогресс" россиян:

"Норм такие соседи… Мало того, что агрессивные, так еще и тупые. Хотя, оно одно тянет другое. Ну а еще бытовая техника на деревьях растет в Украине и ее урожай они украли весной, а теперь взялись за зерно", — написала Осадчая .

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что по последним социологическим опросам, за последние годы возросло количество граждан России, верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, проводившего соцопрос.

Относительно научной осведомленности россиян в возрастном разрезе. В частности, россияне с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек.

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