Осадчая заявила, что знает, кто разрисовал бутик Dior в Киеве после скандальной рекламы с намеком на Россию

Телеведущая Екатерина Осадчая заявила, что знает имя человека, который разрисовал красной краской фасад бутика Dior в Киеве.

Неизвестный решил поститься бренда и разукрасил бутик Dior в столице. На фасаде появились надписи красной краской: "Позор", "Dior supports war" ("Dior поддерживает войну") и "Russian Style" (Русский стиль).

В свою очередь Осадчая рассказала в сторис в Instagram, что знакома с тайным "художником", но не хочет выдавать его имя. Также ведущая поблагодарила его за поддержку и смелую позицию.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Не словом, а делом. Знаю автора, но отмечать не буду. Спасибо за позицию и действие. Они должны знать, что мы знаем", – написала Екатерина Осадчая.

Напомним, инцидент произошел после того, как бренд оскандалился рекламной кампанией своей новой коллекции. В Dior предложили "отправиться в тундру" и представили коллекцию на фоне заснеженных берез. В образах моделей и символах пользователи Сети увидели намек на русскую культуру, что вызвало волну хейта в адрес модного дома.

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