Ошарашенная Леся Никитюк похвасталась, что ей написала Ким Кардашян

Ошарашенная Леся Никитюк похвасталась, что ей написала Ким Кардашян

Ведущая показала сообщение от звезды реалити-шоу.

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась известием, которое не на шутку ее шокировало.

Так, знаменитости написала сообщение американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян. В Instagram-stories блогерша обнародовала скрин, где видно SMS от миллиардерши. Светская львица написала "Amazing" и добавила смайлик в виде розового сердечка.

instagram.com/lesia_nikituk

"Это мне Ким написала? Ребята, мне написала сама Ким. Значит, я реально емейзинг", — прокомментировала ошеломленная Леся.

instagram.com/lesia_nikituk

Также ведущая поинтересовалась, хотят ли ее фолловеры увидеть, что еще написала ей Ким. В опросе 97% юзеров ответили "Да".

Заметим, Леся Никитюк неоднократно говорила, что мечтает подружиться с Ким Кардашян. Ведущая даже фотошопила свои снимки в фотоблоге и делала фигуру, как у Ким.

Напомним, не так давно оскорбленная Леся Никитюк искусно ответила на обвинения Дурнева, что она некрасивая из-за роста. Ведущую, похоже, достали оценки ее внешности коллегой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку