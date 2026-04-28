Ошеломительная сумма средств для ветеранов и талантливые участники: как снимали "Караоке на Майдане"

Уже 10 мая зрители смогут увидеть первый выпуск обновленного вокального проекта.

Валерия Сулима
ХАС и Игорь Кондратюк

ХАС и Игорь Кондратюк

В субботу, 25 апреля, Контрактовая площадь наполнилась людьми, музыкой и искренними эмоциями. Телеканал ТЕТ вместе с "Королівським смаком" вернули "Караоке на Майдане" ради важной цели - поддержки ветеранов реабилитационного центра "Титановые".

На этот раз каждая песня звучала особенно, ведь среди зрителей были сами ветераны - герои, которых опекает центр "Титановые". Ощущение того, что развлечение превратилось в реальную помощь, вдохновляло: только за первый съемочный день совместными силами удалось собрать более 250 тысяч гривен.

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

Новый ведущий проекта ХАС признался, что его удивил масштаб события - во время одного из выпусков вокруг сцены собралось около 2000 человек. Но больше всего его восхитили участники: "Я поражен тем, какие талантливые наши люди - они не просто поют, а проживают каждое слово. Эта энергия мгновенно передается всем вокруг".

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

На площадке царила особенная поддержка - ее чувствовали и опытные исполнители, и те, кто впервые решился взять в руки микрофон.

Увидеть, как это было, можно уже 10 мая в 11:00 в эфире телеканала ТЕТ. А на MEGOGO будет доступна интерактивная версия, чтобы углубиться в атмосферу проекта.

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

Во время просмотра каждый желающий сможет присоединиться к сбору - просто отсканировав QR-код на экране. Хотите почувствовать эту атмосферу вживую, спеть или поддержать наших защитников? Приходите на следующие съемки - 16 и 17 мая в 11:00 на Контрактовой площади. Будем вместе петь, поддерживать и влюбляться в жизнь вместе с ТЕТ.

