Ошеломительная сумма средств для ветеранов и талантливые участники: как снимали "Караоке на Майдане"

ХАС и Игорь Кондратюк

В субботу, 25 апреля, Контрактовая площадь наполнилась людьми, музыкой и искренними эмоциями. Телеканал ТЕТ вместе с "Королівським смаком" вернули "Караоке на Майдане" ради важной цели - поддержки ветеранов реабилитационного центра "Титановые".

На этот раз каждая песня звучала особенно, ведь среди зрителей были сами ветераны - герои, которых опекает центр "Титановые". Ощущение того, что развлечение превратилось в реальную помощь, вдохновляло: только за первый съемочный день совместными силами удалось собрать более 250 тысяч гривен.

Кадр со съемок "Караоке на Майдане"

Новый ведущий проекта ХАС признался, что его удивил масштаб события - во время одного из выпусков вокруг сцены собралось около 2000 человек. Но больше всего его восхитили участники: "Я поражен тем, какие талантливые наши люди - они не просто поют, а проживают каждое слово. Эта энергия мгновенно передается всем вокруг".

На площадке царила особенная поддержка - ее чувствовали и опытные исполнители, и те, кто впервые решился взять в руки микрофон.

Увидеть, как это было, можно уже 10 мая в 11:00 в эфире телеканала ТЕТ. А на MEGOGO будет доступна интерактивная версия, чтобы углубиться в атмосферу проекта.

Во время просмотра каждый желающий сможет присоединиться к сбору - просто отсканировав QR-код на экране. Хотите почувствовать эту атмосферу вживую, спеть или поддержать наших защитников? Приходите на следующие съемки - 16 и 17 мая в 11:00 на Контрактовой площади. Будем вместе петь, поддерживать и влюбляться в жизнь вместе с ТЕТ.

