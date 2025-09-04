Ошибки на памятнике Григория Чапкиса: как выглядит могила хореографа после изменений

Григорий Чапкис / © instagram.com/tanci1plus1

Легендарному украинскому хореографу Григорию Чапкису обновили памятник.

Танцора не стало еще 13 июня 2021 года. Однако памятник ему установили только через три года после видео, где волонтер показывал заброшенную и неухоженную могилу Чапкиса.

Памятник танцора сделан из красного гранита и выполнен в виде лестницы, ведущей к паркетной сцене. Все бы ничего, но после установки памятника поклонники заметили возмутительные ошибки. Григорий Чапкис родился 24 февраля, а умер 13 июня. На памятнике же были указаны другие даты. Танцор якобы родился 24 апреля, а умер 13 июля.

Недавно издание Oboz.ua побывало на могиле легендарного хореографа. Памятник претерпел изменения. Теперь там указаны правильные даты рождения и смерти - 24 февраля и 13 июня соответственно.

Могила Григория Чапкиса / © oboz.ua

Отметим, Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве на 92-м году жизни. Похоронили танцора 18 июня на центральной аллее Байкового кладбища. За полгода до смерти Григорий Чапкис тяжело перенес коронавирус. По меньшей мере трижды хореографа госпитализировали в больницу.

