Ошибки на памятнике Григория Чапкиса: как выглядит могила хореографа после изменений
В датах рождения и смерти Григория Чапкиса были допущены ошибки. Сейчас могила легендарного хореографа выглядит иначе.
Легендарному украинскому хореографу Григорию Чапкису обновили памятник.
Танцора не стало еще 13 июня 2021 года. Однако памятник ему установили только через три года после видео, где волонтер показывал заброшенную и неухоженную могилу Чапкиса.
Памятник танцора сделан из красного гранита и выполнен в виде лестницы, ведущей к паркетной сцене. Все бы ничего, но после установки памятника поклонники заметили возмутительные ошибки. Григорий Чапкис родился 24 февраля, а умер 13 июня. На памятнике же были указаны другие даты. Танцор якобы родился 24 апреля, а умер 13 июля.
Недавно издание Oboz.ua побывало на могиле легендарного хореографа. Памятник претерпел изменения. Теперь там указаны правильные даты рождения и смерти - 24 февраля и 13 июня соответственно.
Отметим, Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве на 92-м году жизни. Похоронили танцора 18 июня на центральной аллее Байкового кладбища. За полгода до смерти Григорий Чапкис тяжело перенес коронавирус. По меньшей мере трижды хореографа госпитализировали в больницу.
