Ошибки на памятнике Нины Матвиенко: как выглядит могила певицы после изменений

Ровно два года назад, 8 октября, ушла из жизни легендарная украинская певица Нина Матвиенко.

На могиле народной артистки Украины на Зверинецком кладбище в Киеве исправили досадную ошибку в дате смерти, из-за которой в свое время поднялся резонанс в Сети. Однако сделали это лишь частично — неправильную римскую цифру "VII" (июль) просто зарисовали, вместо того чтобы исправить на "X" (октябрь).

Теперь надпись на надгробии выглядит: 1947.10/Х — 2023.8/, а конечные цифры так и не дописали. Корреспондент Oboz.ua побывал на месте захоронения артистки и зафиксировал, как выглядит памятник сейчас.

Светлое мраморное надгробие украшено черной цветочной "вышивкой", а над портретом певицы в венке из цветов установлен резной крест. Пока неизвестно, планируют ли родственники или мастера внести окончательные изменения, чтобы дата смерти полностью соответствовала действительности.

Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года в 75-летнем возрасте. В августе того же года у артистки обнаружили онкологию, которая стала причиной смерти. Похоронили легендарную исполнительницу на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, ранее дочь Нины Матвиенко — Тоня — почтила память мамы трогательным сообщением. Артистка также поделилась архивным кадром из молодости легендарной певицы.