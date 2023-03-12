"Оскар-2023": Антонио Бандерас воссоединился с экс-женой Мелани Гриффит и показал Сальму Хайек без макияжа

Звезды активно готовятся к главной кинопремии года.
Уже сегодня в ночь на 13 марта в театре Dolby состоится 95-я по счету церемония вручения наград кинопремии "Оскар".
Мировые звезды уже прибыли в Лос-Анджелес, где активно готовятся к важному вечеру. Кажется, испанский актер и режиссер Антонио Бандерас один из тех знаменитостей, кто ждет "Оскар" больше всего. Видимо, звезда соскучился по громким мероприятиям.
Так, на своей странице в Instagram Бандерас уже поделился, что прибыл в Лос-Анджелес, показал панораму из его окна в отеле.
Кроме того, актер встретился со своей экс-сурпугой, актрисой Мелани Гриффит и провел вместе с ней и их дочерью, 26-летней Стеллой время за ужином в одном из местных ресторанов.
Показал Бандерас и фото с репетиции грядущей церемонии. На ней звезда изображен с голливудской актрисой Сальмой Хайек. Кстати, в обычной жизни Сальма предпочитает свой естественный вид перед макияжем.
"Утренняя репетиция с моей подругой Сальмой перед церемонией. Вы уже можете ощутить в городе волнение от будущего "Оскара", — подписал Бандерас.
Отметим, что Антонио Бандерас и Сальма Хайек озвучивали главных персонажей в мультфильме "Кот в сапогах 2: Последнее желание", представленном на "Оскаре" в номинации "Лучший анимационный фильм".
Напомним, что 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар" состоится в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Сайт ТСН.ua будет вести трансляцию и рассказывать о ходе событий на кинопремии.
Детальнее о том, где можно посмотреть вручение премии "Оскар", кто представлен в номинантах и какой фильм от Украины претендует на "Оскар", читайте в нашем материале.
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