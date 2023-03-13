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"Оскар-2023": известная продюсер поделилась, как американцы поддерживают Украину

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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"Оскар-2023": известная продюсер поделилась, как американцы поддерживают Украину

Александра Костина/Фото: facebook.com/sasha.kostina.7

Украинку пригласили на церемонию в качестве гости.

Прямо из дорожки премии "Оскар-2023" к украинским зрителям обратилась известная кинопродюсерша, член Европейской киноакадемии Александра Костина.

Своими глазами в Лос-Анджелесе украинка смогла увидеть, как в США поддерживают нашу страну во время полномасштабной войны. Александра заверила, что американцы желают победы украинскому документальному фильму "Будинок зі скалок". К тому же, по словам Александры, зрителей сегодня ждут сюрпризы.

"Как вы видите, дорожка в этом году не красная, а цвета шампань. И это не единственный сюрприз, который подготовили организаторы. Сегодня в Лос-Анджелесе впервые за три дня появилось солнце, поэтому настроение победное. В городе также можно увидеть украинские флаги. Когда все узнают, откуда ты, желают победы. Даже охрана, когда я проходила мимо нее на дорожку, увидела трезубец на паспорте и пожелала нам победы. И хотя в организационной коммуникации мы не видим проявлений, но мир с нами", — сказала Александра .

Александра Костина/Фото: скриншот с видео / ©
Александра Костина/Фото: скриншот с видео

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Оскар 2023
Дата публикации
Просмотры
174
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