"Оскар-2023": как "Навальный" обошел фильм о войне в Украине — все подробности и реакция соцсетей

На церемонии "Оскар-2023" документальный фильм "Навальный" получил премию, обойдя ленту "Дом из щепок" о войне в Украине. При получении статуэтки жена российского оппозиционера Алексея Навального не осудила в своей речи агрессию РФ против Украины.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на "Оскаре". Создатели "Дома из щепок" сетуют на противодействие российской пропаганды и говорят, что церемония "Оскара" продемонстрировала настоящую "оппозиционность" Навального.

ТСН.ua собрал подробности главной для украинцев интриги "Оскар-2023".

Фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил кинопремию "Оскар" как лучшая полнометражная документальная лента. В основу фильма было положено расследование журналиста Христо Грозева об отравлении кремлевским режимом российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Впервые в истории на "Оскар" претендовал документальный фильм, созданный в копродукции с Украиной — "Дом из щепок" (A House Made of Splinters). Лента совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии рассказывает о детях из проблемных семей, оказавшихся в приюте в Луганской области, недалеко от линии фронта.

"Дом из щепок" уже был отмечен наградами многих фестивалей, в том числе американского кинофестиваля независимого кино Sundance. Впрочем, жюри "Оскара" предпочло фильм "Навальный", а не ленту о войне в Украине.

За наградой киноакадемии вышла вся семья Навального. Жена политика Юлия Навальная заявила, что ждет "освобождения России". Впрочем, о войне на Украине она ничего не сказала.

"Мой муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной", — заявила со сцены "Оскара-2023" Навальная.

Фото: Associated Press

Отметим, что российский оппозиционер Алексей Навальный, известный критикой кремлевского диктатора Владимира Путина, занимает неоднозначную позицию по агрессии РФ против Украины.

В 2014 году Навальный заявлял, что оккупированный Крым "никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

"Крым — это разве бутерброд с колбасой, чтобы возвращать его туда-сюда?", — говорил он.

Лишь в феврале 2023 года, через год после начала полномасштабного вторжения РФ, Навальный признал, что Россия должна вернуть Украине все захваченные территории вместе с Крымом и возместить нанесенный войной ущерб. В то же время, российский политик ничего не упоминал о территориях других стран, незаконно оккупированных РФ — в частности, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии.

Режиссер "Дома из щепок": пропаганда РФ действует очень хорошо

Линейный продюсер и второй режиссер фильма "Дом из щепок" Азад Сафаров в эксклюзивном комментарии "1+1" заявил, что лента имела все шансы на "Оскар", и отметил, что победители номинации ни словом не осудили войну в Украине.

"Мы должны были выиграть не только потому, что мы из Украины, а потому что наш фильм очень качественный, очень ценностный, рассказывает об очень важных вещах и снят очень талантливым и гениальным режиссером. Считаю, что все шансы были на то, что мы должны выиграть. К сожалению, произошло то, что произошло", — говорит продюсер ленты.

По его словам, для такого решения жюри есть разные причины:

"Не хочется критиковать киноакадемию. Это их право, это их решение. Но мы понимаем, что российская пропаганда очень хорошо продолжает действовать, очень красиво представляет так называемыми "оппозиционерами" так называемых "политиков". Но, к сожалению, пропаганда действует, действуют также огромные бюджеты, большие корпорации, промотирующие фильм. Но мы все равно верим, что наш фильм качественный, что мы сделали много ценностного, когда рассказывали повсюду об Украине, о проблемах детей в Украине".

Сафаров отметил, что создатели фильма получили в США множество слов поддержки.

"Мы из-за этого фильма много встречались с журналистами, представителями киноиндустрии. К нам прямо на "Оскаре" подходили многие люди, благодарили, что мы там есть, передавали привет Украине, говорили, что нас поддерживают. Поэтому самое главное для нас — что мы привлекаем, привлекали и будем привлекать много внимания через кино к Украине, к проблемам украинских детей, к российской агрессии, к войне против Украины", — заявил он.

В то же время, режиссер выразил сожаление, что "вышедшие на сцену победители в этой категории ни слова не сказали об Украине, никакой поддержки Украине".

"Поэтому я очень сомневаюсь, что здесь можно говорить об "оппозиционности". Но мы соседи этой страны-террориста. Мы лучше понимаем, кто они есть, чем те, кто живут далеко-далеко от России", — подчеркнул Сафаров.

"Русская пропаганда очень хорошо продолжает действовать": Азад Сафаров про "Оскар-2023"

Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Организаторы кинопремии не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на церемонии вручения "Оскара".

В киноакадемии отказались комментировать это решение. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал такие действия.

"Я думаю, если "На Западном фронте без перемен" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, управляет страной, борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", — заявил Кулеба.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на двойные стандарты организаторов "Оскара".

"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?", - написал он в Twitter.

Отметим, что в прошлом году президенту Украины тоже не разрешили выступать на кинопремии.

Реакция соцсетей на "Оскар" Навальному

Решение американской киноакадемии вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие украинцы выразили возмущение по этому поводу.

Перемога «Navalny» на Оскарі 2023 багато про що:

що не весь світ за нас, на жаль;

що русня пробирається в несподівані місця і впливає на іноземні уми;

що Кіноакадемія збрехала, мовляв Оскар не про політику, тому відмовимо у виступі Зеленському;

що кіно теж не поза політикою. — Maria Pysarenko (@PysarenkoMaria) March 13, 2023

>>сім'я навального дає сотні інтерв'ю після отримання оскара



>>Зеленському відмовили у хвилинному виступі ВДРУГЕ



Все, що потрібно знати про оскар — Житель ꑭ گالیسیا ✙ (@yarudanu) March 13, 2023

Цей Оскар - не про життя, а про кінореальність, в якій живе екзальтована західна богема. Вона просто обрала те, що їй ближче естетично. Адже усміхнені глянсові діти Навального на червоній доріжці набагато кінематографічніші, ніж українські сироти з донбаського притулку. На жаль. — Sergii Ivanov (@applecrysis_ua) March 13, 2023

Мальчик, платье от Баленсиага нам принеси. Мы на «Оскар» летим.

Граждане страны, которая прямо сейчас устраивает геноцид. Граждане страны, которая прямо сейчас уничтожает мирные дома со спящими жителями.

Есть такое понятие, как «такт».

Но имперцам оно не ведомо. pic.twitter.com/mKdUtPwfQY — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) March 13, 2023

Навальний заслужено отримав Оскар, бо він чудово зіграв опозицію в росії. — Anton Tymoshenko (@_Tymoshenko) March 13, 2023

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