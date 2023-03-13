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"Оскар-2023": как "Навальный" обошел фильм о войне в Украине — все подробности и реакция соцсетей

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
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"Оскар-2023": как "Навальный" обошел фильм о войне в Украине — все подробности и реакция соцсетей

Фото: Associated Press

Церемония награждения стала неприятным сюрпризом для украинцев.

На церемонии "Оскар-2023" документальный фильм "Навальный" получил премию, обойдя ленту "Дом из щепок" о войне в Украине. При получении статуэтки жена российского оппозиционера Алексея Навального не осудила в своей речи агрессию РФ против Украины.

Ранее стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на "Оскаре". Создатели "Дома из щепок" сетуют на противодействие российской пропаганды и говорят, что церемония "Оскара" продемонстрировала настоящую "оппозиционность" Навального.

ТСН.ua собрал подробности главной для украинцев интриги "Оскар-2023".

Фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра получил кинопремию "Оскар" как лучшая полнометражная документальная лента. В основу фильма было положено расследование журналиста Христо Грозева об отравлении кремлевским режимом российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Впервые в истории на "Оскар" претендовал документальный фильм, созданный в копродукции с Украиной — "Дом из щепок" (A House Made of Splinters). Лента совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии рассказывает о детях из проблемных семей, оказавшихся в приюте в Луганской области, недалеко от линии фронта.

"Дом из щепок" уже был отмечен наградами многих фестивалей, в том числе американского кинофестиваля независимого кино Sundance. Впрочем, жюри "Оскара" предпочло фильм "Навальный", а не ленту о войне в Украине.

За наградой киноакадемии вышла вся семья Навального. Жена политика Юлия Навальная заявила, что ждет "освобождения России". Впрочем, о войне на Украине она ничего не сказала.

"Мой муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной", — заявила со сцены "Оскара-2023" Навальная.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Отметим, что российский оппозиционер Алексей Навальный, известный критикой кремлевского диктатора Владимира Путина, занимает неоднозначную позицию по агрессии РФ против Украины.

В 2014 году Навальный заявлял, что оккупированный Крым "никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

"Крым — это разве бутерброд с колбасой, чтобы возвращать его туда-сюда?", — говорил он.

Лишь в феврале 2023 года, через год после начала полномасштабного вторжения РФ, Навальный признал, что Россия должна вернуть Украине все захваченные территории вместе с Крымом и возместить нанесенный войной ущерб. В то же время, российский политик ничего не упоминал о территориях других стран, незаконно оккупированных РФ — в частности, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии.

Режиссер "Дома из щепок": пропаганда РФ действует очень хорошо

Линейный продюсер и второй режиссер фильма "Дом из щепок" Азад Сафаров в эксклюзивном комментарии "1+1" заявил, что лента имела все шансы на "Оскар", и отметил, что победители номинации ни словом не осудили войну в Украине.

"Мы должны были выиграть не только потому, что мы из Украины, а потому что наш фильм очень качественный, очень ценностный, рассказывает об очень важных вещах и снят очень талантливым и гениальным режиссером. Считаю, что все шансы были на то, что мы должны выиграть. К сожалению, произошло то, что произошло", — говорит продюсер ленты.

По его словам, для такого решения жюри есть разные причины:

"Не хочется критиковать киноакадемию. Это их право, это их решение. Но мы понимаем, что российская пропаганда очень хорошо продолжает действовать, очень красиво представляет так называемыми "оппозиционерами" так называемых "политиков". Но, к сожалению, пропаганда действует, действуют также огромные бюджеты, большие корпорации, промотирующие фильм. Но мы все равно верим, что наш фильм качественный, что мы сделали много ценностного, когда рассказывали повсюду об Украине, о проблемах детей в Украине".

Сафаров отметил, что создатели фильма получили в США множество слов поддержки.

"Мы из-за этого фильма много встречались с журналистами, представителями киноиндустрии. К нам прямо на "Оскаре" подходили многие люди, благодарили, что мы там есть, передавали привет Украине, говорили, что нас поддерживают. Поэтому самое главное для нас — что мы привлекаем, привлекали и будем привлекать много внимания через кино к Украине, к проблемам украинских детей, к российской агрессии, к войне против Украины", — заявил он.

В то же время, режиссер выразил сожаление, что "вышедшие на сцену победители в этой категории ни слова не сказали об Украине, никакой поддержки Украине".

"Поэтому я очень сомневаюсь, что здесь можно говорить об "оппозиционности". Но мы соседи этой страны-террориста. Мы лучше понимаем, кто они есть, чем те, кто живут далеко-далеко от России", — подчеркнул Сафаров.

"Русская пропаганда очень хорошо продолжает действовать": Азад Сафаров про "Оскар-2023"

"Русская пропаганда очень хорошо продолжает действовать": Азад Сафаров про "Оскар-2023"

Зеленскому не дали выступить на "Оскаре"

Организаторы кинопремии не разрешили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с речью на церемонии вручения "Оскара".

В киноакадемии отказались комментировать это решение. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал такие действия.

"Я думаю, если "На Западном фронте без перемен" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, управляет страной, борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", — заявил Кулеба.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на двойные стандарты организаторов "Оскара".

"Если "Оскар" вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?", - написал он в Twitter.

Отметим, что в прошлом году президенту Украины тоже не разрешили выступать на кинопремии.

Реакция соцсетей на "Оскар" Навальному

Решение американской киноакадемии вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие украинцы выразили возмущение по этому поводу.

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