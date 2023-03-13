"Оскар-2023": лауреатом премии стала скандальная лента о российском "оппозиционере" Навальном

Как только в эфире премии "Оскар-2023" статуэтку отдали фильму "Навальный" о представителе так называемой российской оппозиции Алексее Навальном.

Американская киноакадемия избрала документальную ленту канадского режиссера Дэниела Роэра, в которой буквально пытаются "отбелить" имя россиянина.

В своей речи автор фильма ничего не сказал об Украине и полномасштабном российском вторжении, а назвал события в нашей стране "путинской войной".

Фото: Associated Press

Вместе с режиссером фильма на сцену поднялась и жена "оппозиционера" Юлия Навальная с детьми. Она обратилась к своему мужу, который находится в тюрьме и заявила, что ждет "освобождения россии". Впрочем, о войне в Украине "оппозиция" почему-то не сказала.

"Мой мужчина находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной", — заявила со сцены "Оскара-2023" Навальная.

Отметим, что в этой же номинации был представлен украинский фильм под названием "Будинок зі скалок" о жизни детского дома на границе фронта на востоке Украины.

Читайте также: