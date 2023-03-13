"Оскар-2023": лучшим фильмом признали "Все везде и одновременно"

Только в прямом эфире церемонии награждения "Оскар-2023" объявили название фильма, получившего золотую статуэтку от Киноакадемии.

Престижная награда досталась ленте "Все везде и одновременно".

По сюжету главная героиня Эвелин, родившаяся в Китае, пытается справиться со всеми своими обязанностями в США. Она заботится о пожилом отце, муже, дочери, да еще и должна управлять всеми счетами семьи. Неожиданно Эвелин открывает для себя параллельный миру, в котором проживает другие жизни. Путешествуя по мультивселенной, героиня овладевает новыми навыками и получает необходимые в реальной жизни знания.

Главную роль в фильме исполнила актриса Мишель Йео. Также к актерскому составу присоединились Джейми Ли Кертис, Джонатан Ке Кван и другие.

Напомним, что сайт ТСН.ua внимательно следил за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции, чтобы первым сообщить все подробности кинопремии.

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