"Оскар-2023": польские киношники - единственные, кто поддержал Украину на премии

Все остальные присутствующие на церемонии и словом не обмолвились о кровавой войне, которую в нашей стране устроил путин.

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии "Оскар-2023".

Но организаторы мероприятия, похоже, приложили максимум усилий, чтобы на премии никоим образом не вспомнили кровавую войну, которую путин развернул в нашей стране и устроил геноцид украинцев. Даже уже второй год подряд президенту Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на церемонии. Хотя до этого наш президент имел честь высказать речь на таких масштабных мероприятиях, как кинопремия "Золотой глобус", международный кинофестиваль "Берлинале", "Грэмми-2022", "Канский кинофестиваль" и многие другие.

Единственные, кто поддержал и вспомнил об Украине, были кинематографисты из Польши, которая очень дружна с Украиной. На красной дорожке польская делегация, в составе актер Матеуша Косцюкевича и оператора-постановщика Михала Дымека, представлявших польский художественный фильм режиссера Ежи Сколимовского "Иа", появились с украинской символикой.

Польская делегация поддержала Украину на "Оскаре-2023", Михал Дымек / Фото: Associated Press

Польская делегация поддержала Украину на "Оскаре-2023", Михал Дымек / Фото: Associated Press

Польская делегация поддержала Украину на "Оскаре-2023", Михал Дымек / Фото: Associated Press

Перед папарацци киношники позировали с сине-желтыми лентами на груди. При чем они руками акцентировали внимание на этих лентах и показывали силу, согнув руку.

Польская делегация поддержала Украину на "Оскаре-2023", Матеуш Косцюкевич / Фото: Associated Press

Польская делегация поддержала Украину на "Оскаре-2023", Матеуш Косцюкевич / Фото: Associated Press

Больше никто из знаменитостей об Украине не упомянул. Даже супруга так называемого представителя российской оппозиции Алексея Навального Юлия. Она поднялась на сцену, чтобы получить статуэтку за ленту "Навальный", победившую в номинации "Лучший документальный фильм". Она ни слова не сказала об Украине, не вспомнила, что в этот момент эта страна, которая заковала ее мужа в кандалы, воюет с Украиной.

В свою очередь, продюсер и второй режиссер украинской ленты "Будинок зі скалок", которая также была представлена в категории "Лучший документальный фильм" Азад Сафаров отметил, что победа "Навального" является подтверждением того, что российская пропаганда очень хорошо работает.

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