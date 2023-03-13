"Оскар-2023": украинская делегация впервые появилась на дорожке и рассказала, поддержали ли их на премии

Режиссер фильма "Будинок зі скалок" Азад Сафаров вместе с представительницами делегации обратился к украинским зрителям "Оскару-2023".

Впервые на дорожке кинопремии представители Украины появились вместе с главными героинями своего документального фильма. Сафаров рассказал, как украинцы чувствуют себя в кинотеатре Dolby и признался, чувствуют ли они поддержку от иностранцев.

Режиссер поделился, что для церемонии команда "Будинку зі скалок" выбрала очень символические украшения — броши, сделанные из разбитых от войны в Украине окон.

"Сегодня мы одели такие символические "будинки зі скалок", они сделаны из разбитых окон в Украине. Много здесь общались об Украине с представителями киноиндустрии, зрителями, журналистами. Все спрашивали, какая ситуация в Украине, спрашивали, что случилось с героями фильма, с детьми. Вы видите приехавших сюда героинь фильма. Мы чувствуем поддержку Украины", — сказали представители украинской делегации.

Украинские киношники на "Оскаре-2023"

Также напомним, что сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Оскара-2023" и следит за всеми событиями на церемонии.

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