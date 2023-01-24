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"Оскар-2023": украинский фильм стал номинантом престижной кинопремии

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1552
Время на прочтение
4 мин
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"Оскар-2023": украинский фильм стал номинантом престижной кинопремии

Фото: Getty Images

Предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.

Уже 12 марта состоится 95-я церемония вручения самой престижной премии в мире кино – " Оскара ".

Тем временем Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов. Так, впервые за всю историю кинопремии азиатская актриса стала номинанткой в категории "Лучшая женская роль". Актер Брендан Фрейзер получил свою первую номинацию на "Оскар" в 54 года. Певица Рианна тоже есть в списке претендентов на статуэтку в категории "Лучшая музыка к фильму".

Брендан Фрейзер / © Associated Press
Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Однако внимание украинцев привлекло то, что в список номинантов попал украинский документальный фильм "Дом из щепок" о детях из Донбасса, которые находятся в детском доме, расположенном возле линии фронта. Картина была выпущена в сотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с полным списком счастливчиков, которым удалось стать номинантами престижной кинопремии.

Номинанты на премию "Оскар-2023":

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Хонг Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")

Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший костюм

"Вавилон"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Миссис Харрис уезжает в Париж"

Лучший звук

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без перемен"

"Достать ноги: Стеклянная луковица"

"Жить"

"Топ Ган: Мэверик"

"Говорят женщины"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Банши Инишерина"
  • "Все везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Треугольник печали"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Мальчик, крот, лис и лошадь"
  • "Летающий моряк"
  • "Продавцы льда"
  • "Мой год Дикс"
  • "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Прощание по-ирландски"
  • "Ивалу"
  • "Ученица"
  • "Ночная поездка"
  • "Красный чемодан"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
  • Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
  • Джадд Гирш ("Фабельманы")
  • Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
  • Ке Хюи Куан  ("Все везде и сразу")

Лучший монтаж фильма

  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "Все везде и сразу"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучший грим и прически

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Кит"

Лучший анимационный фильм

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Марсель, ракушка в ботинках"
  • "Кот в сапогах: Последнее желание"
  • "Морской монстр"
  • "Я краснею"

Лучшая оригинальная песня

  • Applause — "Тепер вместе"
  • Hold My Hand — "Топ Ган: Мэверик"
  • Lift Me Up — "Черная пантеры: Ваканда навсегда"
  • Naatu Naatu — "RRR"
  • This Is a Life — "Все везде и сразу"

Лучшая музыка к фильму

  • "На западном фронте без перемен"
  • "Вавилон"
  • "Банши Инеерина"
  • "Все везде и сразу"
  • "Фабельманы"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Заклинатели слонов"
  • "Выход"
  • "Как вы измеряете год?"
  • "Эффект Марты Митчелл"
  • "Незнакомец у ворот"

Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Всё, что дышит"
  • "Вся красота и кровопролитие"
  • "Вулкан любви"
  • "Дом из щепок"
  • "Навальный"

Лучшие визуальные эффекты

  • На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучшая операторская работа

  • "Тар"
  • "Элвис"
  • "Империя света"
  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Бордо"

Лучший иностранный фильм

  • "На Западном фронте без изменений"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близко"
  • "Иа"
  • "Тихоня"

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инеерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Билл Найи ("Жить")
  • Пол Мескаль ("Солнце мое")

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мишель Йео ("Все везде и сразу")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Мишель Уильямс / © Associated Press
Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Лучший режиссер

  • Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
  • Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все везде и сразу")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")
  • Тодд Филд ("Тар")
  • Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Самый лучший фильм

  • "Аватар: путь воды"
  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Все везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Треугольник печали"
  • "Говорят женщины"

Напомним, 95-я церемония "Оскара" состоится в воскресенье, 12 марта. Редакция сайта ТСН.ua будет следить за ходом событий и вести онлайн-трансляцию мероприятия.

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Просмотры
1552
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