"Оскар-2023": украинский фильм стал номинантом престижной кинопремии

Предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.
Уже 12 марта состоится 95-я церемония вручения самой престижной премии в мире кино – " Оскара ".
Тем временем Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов. Так, впервые за всю историю кинопремии азиатская актриса стала номинанткой в категории "Лучшая женская роль". Актер Брендан Фрейзер получил свою первую номинацию на "Оскар" в 54 года. Певица Рианна тоже есть в списке претендентов на статуэтку в категории "Лучшая музыка к фильму".
Однако внимание украинцев привлекло то, что в список номинантов попал украинский документальный фильм "Дом из щепок" о детях из Донбасса, которые находятся в детском доме, расположенном возле линии фронта. Картина была выпущена в сотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с полным списком счастливчиков, которым удалось стать номинантами престижной кинопремии.
Номинанты на премию "Оскар-2023":
Лучшая женская роль второго плана
Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
Хонг Чау ("Кит")
Керри Кондон ("Банши Инишерина")
Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")
Стефани Сюй ("Все везде и сразу")
Лучший костюм
"Вавилон"
"Черная пантера: Ваканда навсегда"
"Элвис"
"Все везде и сразу"
"Миссис Харрис уезжает в Париж"
Лучший звук
"На Западном фронте без перемен"
"Аватар: Путь воды"
"Бэтмен"
"Элвис"
"Топ Ган: Мэверик"
Лучший адаптированный сценарий
"На Западном фронте без перемен"
"Достать ноги: Стеклянная луковица"
"Жить"
"Топ Ган: Мэверик"
"Говорят женщины"
Лучший оригинальный сценарий
- "Банши Инишерина"
- "Все везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Треугольник печали"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Мальчик, крот, лис и лошадь"
- "Летающий моряк"
- "Продавцы льда"
- "Мой год Дикс"
- "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Прощание по-ирландски"
- "Ивалу"
- "Ученица"
- "Ночная поездка"
- "Красный чемодан"
Лучшая мужская роль второго плана
- Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
- Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
- Джадд Гирш ("Фабельманы")
- Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
- Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу")
Лучший монтаж фильма
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "Все везде и сразу"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучший грим и прически
- "На Западном фронте без перемен"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Кит"
Лучший анимационный фильм
- "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- "Марсель, ракушка в ботинках"
- "Кот в сапогах: Последнее желание"
- "Морской монстр"
- "Я краснею"
Лучшая оригинальная песня
- Applause — "Тепер вместе"
- Hold My Hand — "Топ Ган: Мэверик"
- Lift Me Up — "Черная пантеры: Ваканда навсегда"
- Naatu Naatu — "RRR"
- This Is a Life — "Все везде и сразу"
Лучшая музыка к фильму
- "На западном фронте без перемен"
- "Вавилон"
- "Банши Инеерина"
- "Все везде и сразу"
- "Фабельманы"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Заклинатели слонов"
- "Выход"
- "Как вы измеряете год?"
- "Эффект Марты Митчелл"
- "Незнакомец у ворот"
Лучший документальный полнометражный фильм
- "Всё, что дышит"
- "Вся красота и кровопролитие"
- "Вулкан любви"
- "Дом из щепок"
- "Навальный"
Лучшие визуальные эффекты
- На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: путь воды"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучшая операторская работа
- "Тар"
- "Элвис"
- "Империя света"
- "На Западном фронте без перемен"
- "Бордо"
Лучший иностранный фильм
- "На Западном фронте без изменений"
- "Аргентина, 1985"
- "Близко"
- "Иа"
- "Тихоня"
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инеерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Билл Найи ("Жить")
- Пол Мескаль ("Солнце мое")
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мишель Йео ("Все везде и сразу")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Лучший режиссер
- Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
- Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все везде и сразу")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
- Тодд Филд ("Тар")
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
Самый лучший фильм
- "Аватар: путь воды"
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "На Западном фронте без перемен"
- "Все везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Треугольник печали"
- "Говорят женщины"
Напомним, 95-я церемония "Оскара" состоится в воскресенье, 12 марта. Редакция сайта ТСН.ua будет следить за ходом событий и вести онлайн-трансляцию мероприятия.
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