"Оскар-2023": украинский фильм стал номинантом престижной кинопремии

Уже 12 марта состоится 95-я церемония вручения самой престижной премии в мире кино – " Оскара ".

Тем временем Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов. Так, впервые за всю историю кинопремии азиатская актриса стала номинанткой в категории "Лучшая женская роль". Актер Брендан Фрейзер получил свою первую номинацию на "Оскар" в 54 года. Певица Рианна тоже есть в списке претендентов на статуэтку в категории "Лучшая музыка к фильму".

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Однако внимание украинцев привлекло то, что в список номинантов попал украинский документальный фильм "Дом из щепок" о детях из Донбасса, которые находятся в детском доме, расположенном возле линии фронта. Картина была выпущена в сотрудничестве с Данией, Швецией и Финляндией.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с полным списком счастливчиков, которым удалось стать номинантами престижной кинопремии.

Номинанты на премию "Оскар-2023":

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Хонг Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")

Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший костюм

"Вавилон"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Миссис Харрис уезжает в Париж"

Лучший звук

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без перемен"

"Достать ноги: Стеклянная луковица"

"Жить"

"Топ Ган: Мэверик"

"Говорят женщины"

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Мальчик, крот, лис и лошадь"

"Летающий моряк"

"Продавцы льда"

"Мой год Дикс"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Прощание по-ирландски"

"Ивалу"

"Ученица"

"Ночная поездка"

"Красный чемодан"

Лучшая мужская роль второго плана

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")

Джадд Гирш ("Фабельманы")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу")

Лучший монтаж фильма

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший грим и прически

"На Западном фронте без перемен"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Кит"

Лучший анимационный фильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Морской монстр"

"Я краснею"

Лучшая оригинальная песня

Applause — "Тепер вместе"

Hold My Hand — "Топ Ган: Мэверик"

Lift Me Up — "Черная пантеры: Ваканда навсегда"

Naatu Naatu — "RRR"

This Is a Life — "Все везде и сразу"

Лучшая музыка к фильму

"На западном фронте без перемен"

"Вавилон"

"Банши Инеерина"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Заклинатели слонов"

"Выход"

"Как вы измеряете год?"

"Эффект Марты Митчелл"

"Незнакомец у ворот"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Всё, что дышит"

"Вся красота и кровопролитие"

"Вулкан любви"

"Дом из щепок"

"Навальный"

Лучшие визуальные эффекты

На Западном фронте без перемен"

"Аватар: путь воды"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучшая операторская работа

"Тар"

"Элвис"

"Империя света"

"На Западном фронте без перемен"

"Бордо"

Лучший иностранный фильм

"На Западном фронте без изменений"

"Аргентина, 1985"

"Близко"

"Иа"

"Тихоня"

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инеерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Билл Найи ("Жить")

Пол Мескаль ("Солнце мое")

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Мишель Уильямс / Фото: Associated Press

Лучший режиссер

Мартин Макдона ("Банши Инишерина")

Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Все везде и сразу")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Тодд Филд ("Тар")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Самый лучший фильм

"Аватар: путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"На Западном фронте без перемен"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

Напомним, 95-я церемония "Оскара" состоится в воскресенье, 12 марта. Редакция сайта ТСН.ua будет следить за ходом событий и вести онлайн-трансляцию мероприятия.

Читайте также: