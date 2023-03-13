"Оскар-2023": в Сети активно обсуждают "неприятное" интервью Хью Гранта для Эшли Грэм

Актер закатывал глаза, отвечал коротко и всем своим видом показывал, что ему не интересно.

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе в театре "Долби" отгремела юбилейная, 95-я по счету церемония вручения кинопремии "Оскар-2023".

И если актер Антонио Бандерас, который, похоже, очень ждал церемонии, и уже с утра активно показывал, как готовится к "Оскару", то вот у актера Хью Гранта в прошлый вечер с настроением что-то было не так.

По крайней мере, об этом свидетельствует его короткое интервью модели plus size Эшли Грэм, которая была одной из ведущих красной дорожки премии. Разговор Эшли и Хью активно обсуждают в Сети. В частности, фаны были ошеломлены поведением Гранта, который во время разговора с Грэм закатывал глаза, отвечал очень коротко и всем своим видом показывал, что ему неинтересно общаться.

Эшли поинтересовалась у актера его впечатлениями от съемок в ленте "Достать ножи: Стеклянный лук". Актер закатил глаза и ответил, что появился в картине всего на несколько минут.

Грэм продолжила, отметив, что ему, вероятно, все равно было весело: "Эм… Немного", — ответил Грант. Модель решила сменить тему и поинтересовалась, во что одет актер, на что он ответил: "Мой костюм".

Этот разговор звезд уже успели окрестить "самым неудобным моментом" на "Оскаре" после пощечины Уилла Смита Крису Року.

Зрители "Оскара" разделились на два лагеря. Одни похвалили Эшли Грэм за выдержку, другие же отругали из-за, по их мнению, "глупых вопросов" Гранту:

"Нет ничего, на что было бы болезненнее смотреть, чем интервью Хью Гранта Эшли Грэм", "Почему интервью с Хью Грантом так неприятно смотреть?", "неожидала, что Гью Грант может быть таким".

Напомним, что в номинации "Лучшим фильмом года" статуэтку "Оскар" получила лента "Все всегда и одновременно", Брендан Фрейзер победил в номинации "Лучшая мужская роль", Мишель Йео — "Лучшая женская роль". С полным списком триумфаторов кинопремии вы можете ознакомиться в нашем материале.

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