"Оскар-2024": где и когда смотреть, ставки букмекеров, Украина на церемонии и первые скандалы

В ночь на 11 марта состоится 96-я по счету премия "Оскар", которую получат лауреаты за достижения в области кинематографа за прошлый год.

Торжественная церемония состоится в театре Долби в Голливуде. На мероприятие прибудет немало голливудских и мировых звезд. Кстати, украинская делегация тоже прибудет на "Оскар-2024" и поборется за статуэтку в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Американская Киноакадемия тщательно готовится к тому, чтобы церемония прошла успешно и принесла высокие рейтинги. Тем временем редакция сайта ТСН.ua собрала все подробности, которые необходимо знать об "Оскаре-2024": где и когда смотреть, кому букмекеры пророчат победу и украинская делегация в Голливуде.

Статуэтка "Оскара" / Фото: Associated Press

Где можно посмотреть дату и время

Торжественная церемония вручения "Оскара-2024" состоится в ночь на 11 марта. Мероприятие по американскому времени начнется в восемь часов вечера. А вот украинским зрителям, которые пожелают посмотреть "Оскар", придется долго не спать, ведь по киевскому времени вручение статуэток начнется в три часа ночи.

Трансляция кинопремии пройдет на американском телеканале ABC. В Украине в прошлом году показ "Оскара" состоялся на телеканале "Общественное Культура", однако телеканал официально пока не сообщал, будет ли транслировать мероприятие и в этом году.

Статуэтка "Оскара" / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на церемонии. Мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию, первыми сообщим имена лауреатов, а также расскажем, что интересное происходило на "Оскаре-2024".

Ведущие и гости церемонии

В этом году "Оскар-2024" будет вести американский ведущий и комик Джимми Киммел. Это уже в четвертый раз он будет ведущим церемонии. Джимми Киммелу доверяли вести "Оскар" в 2017, 2018 и 2023 годах.

Джимми Киммел / Фото: Associated Press

Многие звезды будут выступать на торжественной церемонии. В частности, певица Билли Айлиш исполнит песню "What Was I Made For?", номинированную на "Оскар-2024".

Билли Айлиш / Фото: Associated Press

Также актер Райан Гослинг споет трек "I'm Just Ken", который впервые прозвучал в его исполнении в фильме "Барби".

Номинанты на статуэтку "Оскар-2024" и ставки букмекеров

Всего желанную статуэтку получат победители в 23 категориях. С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке. Наибольшее количество номинаций, а именно 13, собрал фильм "Оппенгеймер" от режиссера Кирстофера Нолана. А вот на втором месте занимает фильм "Бедные-несчастные" от Йоргоса Лантимоса, который собрал 11 номинаций.

Что интересно, предсказывали, что будет самое большое соревнование между лентами "Оппенгеймер" и "Барби". Впрочем, фильм от Греты Гервиг собрал всего восемь номинаций.

Букмекеры прогнозируют, что победу в категории "Лучший фильм" одержит "Оппенгеймер". По их прогнозам, лучшим режиссером станет Кирстофер Нолан, а актером – Киллиан Мерфи.

Киллиан Мерфи / Фото: Associated Press

А вот кто станет лучшей актрисой – пока что интрига. Букмекеры прогнозируют, что заветную статуэтку получат либо Лили Гладстоун, либо Эмма Стоун.

Украина на "Оскаре-2024"

Украинский фильм уже во второй раз попадает в список номинантов на "Оскар". В этом году в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" представлена картина от Мстислава Чернова — "20 дней в Мариуполе".

В фильме рассказывается о команде журналистов, которые оказались в начале полномасштабной войны в Мариуполе. Медийщики, несмотря на оккупацию города оккупантами, пытаются вести свою профессиональную деятельность, рассказывать о том, что происходит в Мариуполе и документировать преступления захватчиков.

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за церемонией и первой сообщит, получит ли фильм "20 дней в Мариуполе" статуэтку "Оскара". У фильма есть все шансы стать лауреатом, ведь он уже получил немало престижных наград, в частности, британскую премию BAFTA.

Скандал на "Оскаре-2024"

Кинопремия в этом году не обошлась без скандалов. Киношники возмущались тем, что американский фильм "Барби" недостаточно отметили. В частности, в списке номинантов не было актрисы Марго Робби, которая исполнила роль Барби, и режиссера Греты Гервиг. Тем временем Райан Гослинг, который воплотил на экранах Кена, номинирован на "Оскар". Так что киношники возмущались, что основной посыл фильма не был отмечен, и номинацию должны были получить Марго Робби и Грета Гервиг.

Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби"

Читайте также: