Оскар 2024: голый американский актер вышел объявлять победителя в одной из номинаций

Джон Сина спародировал "голую" акцию Роберта Опеля, который в свое время тоже выбежал на сцену без одежды.

Только что во время прямой трансляции "Оскар-2024" актер Джон Сина вышел на сцену полностью голым.

Правда, это была не случайность, а спланированный юмористический номер. Дело в том, что в 1974 году неожиданно во время проведения Кинопремии на сцену выбежал полностью голый мужчина. Впоследствии выяснилось, что им стал фотограф и активист движения по правам представителей ЛГБТ-сообщества Роберт Опель. Так, церемония "Оскар-2024" в этом году решила вспомнить "голый" скандал и пригласила повторить то же событие рестлера и актера Джона Сину. Знаменитость также вышел на сцену обнаженным после долгих уговорок ведущего. Его интимные места прикрывал конверт с надписью "Лучший дизайн костюмов", где было скрыто имя лауреата.

Джон Сина обнаженным объявляет номинацию на Оскар 2024

Впрочем, уже при открытии конверта на Джона надели наряд, как у древнегреческих богов. И, в итоге, ему удалось объявить победителя в категории "Лучший дизайн костюмов".

Джон Сина обнаженным объявляет номинацию на Оскар 2024

Напомним, в настоящее время в Лос-Анджелесе продолжается вручение престижной премии "Оскар". Мы внимательно следим за ходом событий на кинопремии "Оскар-2024" и первыми сообщим все подробности в текстовой онлайн-трансляции.

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