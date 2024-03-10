"Оскар 2024": известный продюсер назвал шансы "20 дней в Мариуполе" получить премию

Известный кино и телепродюсер Александр Роднянский прокомментировал шансы фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получить премию "Оскар 2024".

По словам Роднянского, который также является членом жюри американской киноакадемии, у документальной картины есть определенные индикаторы, указывающие на шансы "20 дней в Мариуполе" получить "Оскар".

В интервью ТСН в эфире телемарафона Роднянский отметил, что ранее картина Чернова получила премию BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм", а перед этим признание на церемонии "DGA Awards". Поэтому члены американской киноакадемии должны обратить внимание на украинский фильм:

"Все предыдущие индикаторы, которые считаются очень важными, говорят о том, что у фильма Мстислава Чернова есть большие шансы. И такими индикаторами являются, прежде всего, победа в BAFTA, то есть приз британской киноакадемии, это очень важно. Потому что он обращает внимание. Вы понимаете, там как происходит: сегодня, если я не ошибаюсь, завершается этап голосования основного. Я проголосовал и не имею права говорить о своих предпочтениях, как я проголосовал. Но все без исключения несколько тысяч членов американской киноакадемии должны прислать свои бюллетени уже сегодня или завтра. Далее они подсчитываются и 10 марта все будет обнародовано на церемонии. И поэтому очень важно все, что обращает внимание нескольких тысяч членов киноакадемии на тот или иной фильм", — прокомментировал Роднянский.

Мстислав Чернов с наградой BAFTA / Фото: Associated Press

Продюсер отметил, что представленные в основных номинациях картниы многие видели. А вот чтобы проголосовать за документальное кино, на него нужно обратить особое внимание:

"Если номинанты в главных номинациях игровых фильмов, таких как "Лучшая лента года" или "Лучший режиссер", они всем известны и все видели и "Оппенгеймера" или "Poor things", то есть фаворитов, то документальные фильмы нужно смотреть, на них нужно обратить внимание. И потому такие победы, как BAFTA, или важный приз гильдии режиссеров, говорят много и являются настоящими индикаторами, как будут голосовать члены академии, потому что и члены гильдии режиссеров, и примерно 12 сотен, более тысяч членов британской киноакадемии, являются членами американской киноакадемии. В последние дни, кажется, позавчера, были результаты голосования продюсеров, продюсерской гильдии, и там победила та самая "Американская симфония". То есть они идут где-то вместе. Но мне кажется, что "20 дней в Мариуполе" имеет больше шансов на сегодня. То есть надежда есть абсолютно точно", — выразил свое мнение продюсер.

Напомним, что в фильме режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" изображаются события первых дней осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения. В частности, лента содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Так, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессора.

Напомним, что церемония вручения премии "Оскар-2024" состоится с 10 на 11 марта. Где можно посмотреть "Оскар", а также все подробности о премии читайте в нашем материале.

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