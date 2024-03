Оскар 2024 – полный список лауреатов премии

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе произошло самое ожидаемое событие в мире киноиндустрии – церемония награждения премии "Оскар-2024".

Киноакадемия уже традиционно в прямом эфире назвала победителей во всех номинациях на "Оскар-2024".

В частности, желанную статуэтку за "Лучшую женскую роль" получила Эмма Стоун ("Бедные создания"), а в номинации "Лучшая мужская роль" победил Килиан Мерфи ("Оппенгеймер").

По результатам голосования лучшим фильмом был признан "Оппенгеймер", который забрал себе 7 бронзовых статуэток.

Полный список обладателей премии "Оскар-2024":

Лучший фильм: "Оппенгеймер".

Лучшая женская роль: Эмма Стоун.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Лучшая мужская роль: Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").

Лучшая женская роль второго плана: Да'Вин Джой Рендольф ("Оставшиеся").

Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни Младший ("Оппенгеймер").

Лучшая работа художника-постановщика: "Бедные создания".

Лучший звук: "Зона интересов".

Лучшая оригинальная песня : "What Was I Made For?" - "Барби"

Билли Айлиш с братом получили награду / Фото: Getty Images

Лучшая музыка к фильму: "Оппенгеймер".

Лучший документальный короткометражный фильм: "Последняя мастерская".

Лучший документальный полнометражный фильм: "20 дней в Мариуполе".

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Getty Images

Лучшие визуальные эффекты: "Годзилла: Минус один".

Лучшая операторская работа: "Оппенгеймер".

Лучший иностранный фильм: "Зона интересов" (Великобритания).

Режиссер фильма Зона интереса Джонатан Глейзер / Фото: Getty Images

Лучший режиссер: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер").

Лучший оригинальный сценарий: "Анатомия падения".

Лучший монтаж фильма: "Оппенгеймер".

Команда, работавшая над созданием фильма "Оппенгеймер" / Фото: Getty Images

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Войне конец. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Удивительная история Генри Шугара".

Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля".

Лучший адаптированный сценарий: "Американское чтиво".

Лучший костюм: "Бедные создания".

Лучший грим и прически: "Бедные создания".

