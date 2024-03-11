Оскар 2024 – полный список лауреатов премии

Рекордсменом 96-й церемонии награждения стал фильм "Оппенгеймер" об "отце ядерной бомбы".
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе произошло самое ожидаемое событие в мире киноиндустрии – церемония награждения премии "Оскар-2024".
Киноакадемия уже традиционно в прямом эфире назвала победителей во всех номинациях на "Оскар-2024".
В частности, желанную статуэтку за "Лучшую женскую роль" получила Эмма Стоун ("Бедные создания"), а в номинации "Лучшая мужская роль" победил Килиан Мерфи ("Оппенгеймер").
По результатам голосования лучшим фильмом был признан "Оппенгеймер", который забрал себе 7 бронзовых статуэток.
Полный список обладателей премии "Оскар-2024":
Лучший фильм: "Оппенгеймер".
Лучшая женская роль: Эмма Стоун.
Лучшая мужская роль: Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").
Лучшая женская роль второго плана: Да'Вин Джой Рендольф ("Оставшиеся").
Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни Младший ("Оппенгеймер").
Лучшая работа художника-постановщика: "Бедные создания".
Лучший звук: "Зона интересов".
Лучшая оригинальная песня : "What Was I Made For?" - "Барби"
Лучшая музыка к фильму: "Оппенгеймер".
Лучший документальный короткометражный фильм: "Последняя мастерская".
Лучший документальный полнометражный фильм: "20 дней в Мариуполе".
Лучшие визуальные эффекты: "Годзилла: Минус один".
Лучшая операторская работа: "Оппенгеймер".
Лучший иностранный фильм: "Зона интересов" (Великобритания).
Лучший режиссер: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер").
Лучший оригинальный сценарий: "Анатомия падения".
Лучший монтаж фильма: "Оппенгеймер".
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Войне конец. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший игровой короткометражный фильм: "Удивительная история Генри Шугара".
Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля".
Лучший адаптированный сценарий: "Американское чтиво".
Лучший костюм: "Бедные создания".
Лучший грим и прически: "Бедные создания".
Напомним, редакция сайта ТСН.ua следила за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2024" и вела текстовую трансляцию.
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