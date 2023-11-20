"Оскар-2024": стало известно, кто будет ведущим церемонии

Шоумену уже в четвертый раз доверили вести главное кинособытие.

Американская киноакадемия объявила имя ведущего 96-й торжественной церемонии вручения статуэток "Оскара", которая состоится уже в следующем году.

Главное кинособытие года будет вести американский ведущий и юморист Джимми Киммел. Соответствующая информация появилась на официальной странице киноакадемии в Instagram.

"Секрет раскрыт. Ведущий 96-й церемонии "Оскара" стал Джимми Киммела. С возвращением!" – говорится в сообщении.

Джимми Киммел / Фото: instagram.com/theacademy

Кстати, сам Джимми Киммел уже тоже подтвердил эту новость в Instagram. Он отметил, что возвращается на Оскар, а также пошутил, что пусть это останется между ним и его подписчиками.

"С восторгом сообщаю, что я возвращаюсь на "Оскар". Пожалуйста, пусть это останется между нами, спасибо!" – пошутил юморист.

Напомним, ранее Джимми Киммел уже вел "Оскар". Юмористу доверили вести кинопремию 2017, 2018 и 2023 годов.

Напомним, 96-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 10 марта 2024 года. Событие должно состояться в театре "Долби" в Голливуде.

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