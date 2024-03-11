"Оскар-2024": у Эммы Стоун порвалось платье прямо во время церемонии вручения награды

С американской актрисой Эммой Стоун, которая получила "Оскара-2024" за "Лучшую женскую роль", произошел конфуз прямо во время вручения наград.

Изысканное белое вечернее платье подвело знаменитость и порвалось. Об этом стало известно после того, как Стоун поднялась на сцену, чтобы забрать свою заветную статуэтку. Когда актриса шла, то держалась за молнию платья, которая треснула по швам. На сцене Стоун, едва сдерживая слез, призналась, что наряд подвел ее.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Артистка убеждена, что конфуз произошел во время выступления актера Райана Гослинга, который в образе Кена незадолго до объявления имя победительницы в категории "Лучшая женская роль" исполнил песню из фильма "Барби" — I'm Just Ken. Артист настолько зажег на церемонии, что приглашенные гости не могли усидеть на местах и танцевали вместе с ним.

"Мое платье порвано. Я думаю, это произошло во время перфоманса I'm Just Ken", — со сцены делилась Эмма Стоун.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения самой главной кинопремии в мире кино "Оскар". Кто стал лауреатом и получил заветные статуэтки – узнайте по ссылке.

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