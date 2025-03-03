Только что на сцену церемонии "Оскар-2025" вышла звезда "Убить Билла" Дэрил Анна.

Звезде представилась возможность озвучивать победителей в номинации "Лучший монтаж". Но перед оглашением названия фильма она произнесла трогательную речь в поддержку Украины. В частности, первыми ее словами со сцены "Оскара-2025" стали "Слава Украине!" После этого Дэрил отметила: "Вот, кто действительно лучший".

В то же время актриса назвала победителя в номинации "Лучший монтаж" – фильм "Анора" о сыне российского олигарха и американской секс-работнице. К слову, в ленте снялся ряд россиян, которые сейчас живут в РФ и поддерживают кровавого диктатора, умалчивая преступления на территории Украины.

Дэрил Ханна на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

К тому же один из актеров "Аноры" Юра Борисов и вообще фигурирует в базе "Миротворец". Россиянин незаконно посещал Крым и снимался в пропагандистских фильмах, спонсируемых кремлем.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua пристально следит за всеми событиями на церемонии награждения и рассказывает интересные моменты "Оскара-2025" в текстовой онлайн-трансляции.

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