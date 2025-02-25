"Оскар-2025": где и когда смотреть, ставки букмекеров, Украина на церемонии и угроза отмены

В ночь на 3 марта состоится 97-я по счету торжественная церемония вручения кинонаград "Оскар-2025".

Мероприятие пройдет традиционно в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Там отметят кинотворцов за достижения в мире кино за прошлый 2024 год. В общем, "Оскар" соберет немало звезд Голливуда. В их числе будет и украинская делегация. Лента "Фарфоровая война", в которой рассказывается история художников-керамистов из Харькова в начале полномасштабной войны, попала в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм".

Статуэтка "Оскара" / Фото: Associated Press

Американская киноакадемия тщательно готовится к проведению торжественной церемонии. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться со всеми подробностями, которые необходимо знать об "Оскаре-2025". В подборке вы узнаете, где и когда можно посмотреть церемонию, кому букмекеры пророчат победу и почему мероприятие оказывалось под угрозой отмены.

Где и когда можно посмотреть "Оскар-2025"

Торжественная церемония вручения кинонаград состоится в ночь на 3 марта, то есть с воскресенья на понедельник. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, так что по местному времени начало запланировано на 19:00. А вот поклонникам события из Украины придется дождаться поздней ночи. По киевскому времени "Оскар" начнется в полночь с предшоу, в 01:30 — трансляция красной дорожки, а уже в 02:00 — церемония награждения.

Церемония вручения "Оскара" будет транслироваться в США по телеканалу ABC и впервые в прямом эфире на американском потоковом VOD-сервисе Hulu. В Украине событие покажут на "Суспільному Культура". Телеканал получил эксклюзивное право на трансляцию четырех церемоний вручения кинонаград, включая юбилейную 100-ю.

Статуэтка "Оскара" / Фото: Associated Press

Тем временем редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре-2025", будет вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, кто получает заветные статуэтки.

Ведущие и гости церемонии

В этом году "Оскар" доверили вести американскому комику Конану О'Брайену. Юмористу впервые представился случай попробовать себя в таком амплуа. До этого два года подряд "Оскар" вел комик Джимми Киммел.

Конан О'Брайен / Фото: Associated Press

Многие звезды будут радовать гостей выступлениями на "Оскаре-2025". Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят свои песни из мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада", который представлен в 10 номинациях.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Также организаторы "Оскара" интригуют выступлением певиц Doja Cat, LISA из Blackpink, Raye и Queen Latifah. Однако пока что не известны подробности их номеров.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Номинанты на статуэтку "Оскар-2025" и ставки букмекеров

Американская киноакадемия обнародовала полный список номинантов на "Оскар-2025" 23 января, с их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас же лидером по количеству номинаций является французский фильм режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес". Всего криминальный мюзикл представлен в 13 категориях. Кстати, такое количество номинаций является рекордом для неанглоязычного фильма. Это еще не все. Исполнительница главной роли "Эмилии Перес" – испанка Карла София Гаскон – будет бороться за статуэтку в категории "Лучшая женская роль". Она стала первой открытой трансгендерной актрисой, номинированной на "Оскар".

Карла София Гаскон / Фото: Getty Images

Также лидерами среди номинаций являются фильмы "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада", которые представлены в 10 категориях.

Букмекеры уже определились со своими победителями. В номинации "Лучший фильм" пророчат победу ленте "Анора". В картине снимается одиозный россиянин Юрий Борисов, который является фигурантом "Миротворца", незаконно посещал оккупированный Крым, снимается в пропагандистских проектах России и отмалчивается о войне. В категории "Лучший режиссер" пророчат победу создателю той же "Аноры" – американцу Шону Бейкеру.

Шон Бейкер / Фото: Associated Press

Лучшим актером, по мнению букмекеров, должен стать Эдриен Броуди, который снялся в фильме "Бруталист". А вот победу в категории "Лучшая женская роль" пророчат Деми Мур, которая сыграла главную роль в "Субстанции". Если прогнозы осуществятся, то это будет первый "Оскар" в более чем 40-летней карьере актрисы.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Украина на "Оскаре-2025"

В этом году украинская делегация тоже будет на "Оскаре". Лента "Фарфоровая война" попала в номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм". Картина была создана в сотрудничестве с украинским режиссером Славой Леонтьевым и американским Бренданом Белломо.

"Фарфоровая война" рассказывает о трех художниках-керамистах — Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и приятеле Андрее Стефанове, которых полномасштабная война застала в Харькове. Они решают не покидать город и остались под постоянными ракетными обстрелами, чтобы противостоять врагу. Слава Леонтьев присоединяется к войску и вместе с женой и другом создает фарфоровые изделия, которыми украшает разрушенные россиянами здания.

Скандалы из-за "Оскар-2025"

В этом году "Оскар" проходит без особых скандалов. Однако большое возмущение вызывает фильм "Анора". Дело в том, что сюжет фильма тесно переплетается с россиянами. В "Аноре" рассказывается о сексе-работнице из Бруклина, которая влюбилась в российского олигарха. Кстати, на премии BAFTA актер Дэвид Теннант метко высмеял это. Более того, в фильме еще и снимаются россияне. Особенно возмущает Юрий Борисов, который отмалчивается о российском вторжении в Украину, живет в РФ и снимается там в проектах, в том числе и пропагандистских, а также незаконно посещал аннексированный Россией Крым. Более того, россиянин еще и претендует на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Однако в этой номинации победу пророчат Кирану Калкину.

Юра Борисов / Фото: Associated Press

Также ходили сплетни, что актриса Анджелина Джоли обиделась на Американскую киноакадемию. Она сыграла в фильме "Мария", однако не попала ни в одну номинацию. Актриса убеждена, что таким образом ей мстят за скандальный развод с Брэдом Питтом, мол, организаторы "Оскара" встали на его сторону. Однако это лишь сплетни из американского шоу-бизнеса, ничем не подтвержденные.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Угроза отмены торжественной церемонии

В этом году "Оскар" за всю историю существования кинопремии оказался под угрозой отмены. Дело в том, что в январе Лос-Анджелес потрясли масштабные пожары, которые полностью выжгли элитный район Пасифик-Палисейдс. Из-за стихийного бедствия дважды переносили объявления номинантов.

Статуэтка "Оскара" / Фото: Getty Images

Организаторы "Оскара" задумывались над тем, чтобы отменить кинопремию. Дело в том, что торжественную церемонию проводят с размахом, однако были сомнения, целесообразно ли тратить немалые средства, тогда как в Лос-Анджелесе из-за пожаров многие местные остались без криши над головой, а десятки людей потеряли свои жизни. Организаторов даже призывали отменить "Оскар".

К слову, за всю почти 100-летнюю историю кинопремии торжественную церемонию ни разу не отменяли. Единственное, что раньше "Оскар" дважды переносили — после убийства доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году и из-за наводнения в Лос-Анджелесе в 1938-м.

Наконец, после продолжительных раздумий организаторы "Оскара-2025" все же решили, что торжественной церемонии кинопремии быть.

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