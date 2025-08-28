"Оскар-2025": какой фильм от Украины будет бороться за статуэтку

Статуэтки "Оскара" / © Getty Images

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет представлять Украину на "Оскаре-2026" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

За это право боролись восемь лент. Наконец, оскаровский комитет выбрал документальный фильм режиссера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Именно эта документальная картина, мировая премьера которой состоялась в январе 2025 года, будет представлять Украину в категории "Лучший полнометражный фильм".

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт — хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь", — говорится в сообщении оскаровского комитета.

Фильм Мстислава Чернова будет представлять Украину на "Оскаре-2026"

В фильме "2000 метрів до Андріївки" показывают реалии войны от лица военных. Мстислав Чернов вместе с коллегой из Associated Press Алексеем Бабенко сопровождали украинскую бригаду, которая пробивается примерно через 2000 метров плотно укрепленного леса, выполняя боевую задачу по освобождению захваченного Россией села Андреевка. В ленте сочетаются авторские кадры, видео с бодикамер военных и моменты личных размышлений

"Это честь для нас представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников — говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", — говорит Чернов.

В целом, лента уже успела завоевать награды на кинофестивалях Sundance в январе 2025 года и Docudays UA. Уже 16 декабря этого года станет известно, попал ли фильм в "шортлист" премии "Оскар".

Отметим, в 2024 году Мстислав Чернов привез в Украину первый "Оскар". Его фильм "20 дней в Мариуполе" победил в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".