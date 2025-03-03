"Оскар-2025": победитель Эдриен Броуди сделал важное заявление прямо на сцене

Церемония награждения "Оскар-2025" подошла к концу.

Лучшим актером был признан Эдриен Броуди за его роль в фильме "Бруталист". Это уже вторая его статуэтка. После объявления имени победителя звезда поднялся на сцену с особой речью благодарности прежде всего близким и команде. Дальше время знаменитости на речь закончилось и раздалась музыка, но он попросил подождать.

После этого Броуди щемяще поблагодарил родителей за "таковой крепкий фундамент уважения, доброты и вдохновения, и силы, чтобы идти к этой мечте". И дальше затронул важный политический аспект, привлек внимание мирового сообщества к достижению мира на земле и скорейшему его восстановлению после достижения справедливости.

Броуди отметил, что он был на сцене "снова, чтобы представить затяжные травмы и последствия войны и систематического угнетения, антисемитизма, расизма и прочего".

Эдриен Броуди / Фото: Associated Press

"Я молюсь о более здоровом, счастливом и более инклюзивном мире. Я верю, что если прошлое может нас чему-то научить, то это напоминание не оставлять ненависть без контроля. Давайте бороться за то, что правильно. Продолжайте улыбаться, продолжайте любить друг друга. Давайте отстраивать все вместе. Спасибо", - подчеркнул в речи лауреат премии.

Напомним, недавно стало известно имя лучшей актрисы – ею стала звезда из скандального фильма, где снимались россияне.

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