"Оскар-2025": сразу пять украинских фильмов попали в лонг-лист кинопремии

У картин есть все шансы потратить в список двух разных номинаций.

Американская киноакадемия представила лонг-лист номинантов на главу премию в мире кино "Оскар-2025".

Украинские ленты тоже активно подавались на номинации. Оказалось, что сразу пять картин попали в лонг-лист. Речь идет о категориях "Международный полнометражный фильм" и "Документальный полнометражный фильм".

Теперь киноакадемия готовит шорт-листы, которые представят уже 17 декабря, а уже после этого непосредственно самих претендентов на "Оскар-2025", которые станут известны 17 января. Сейчас же предлагаем ознакомиться, какие именно украинские картины попали в лонг-лист.

"Ля Палисиада"

Картина от режиссера Филиппа Сотниченко попала в лонг-лист категории "Международный полнометражный фильм". Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 11 января. События в фильме происходят в 1996 году незадолго до отмены смертной казни в Украине. Сюжет развивается вокруг судебного психиатра и детектива, которые начинают расследовать запутанное убийство милиционера.

"Под вулканом"

Этот фильм, попавший в лонг-лист номинации "Международный полнометражный фильм", от польского режиссера Дамиана Коцура. Однако события разворачиваются вокруг украинской семьи, которая, отдыхая на острове Тенерифе, узнала полномасштабную войну в Украине и за одну ночь из отдыхающих превратилась в беженцев.

"Фарфоровая война"

Фильм может попасть в номинацию "Документальный полнометражный фильм". Картина была создана в сотрудничестве с американским режиссером Бренданом Белломо и харьковским Славой Леонтьевым. Она рассказывает об украинских художниках-керамистах Славе, Ане и Андрее, которые решают, несмотря на войну, остаться в Харькове и бороться с врагом.

"После дождя: Украденные Путиным дети возвращаются домой"

Фильм, попавший в лонг-лист номинации "Документальный полнометражный фильм", был создан в сотрудничестве с канадскими и украинскими режиссерами и продюсерами. Лента рассказывает о детях, которые были похищены оккупантами, но Украина возвращает их домой.

"Мирные люди"

Фильм от режиссера Оксаны Карпович может попасть в номинацию "Документальный полнометражный фильм". Картина состоит из перехваченных разговоров российских оккупантов, обнародовали украинские спецслужбы.

Отметим, 97-я по счету церемония вручения статуэток "Оскар" состоится 2 марта следующего года. Попадут ли украинские фильмы в список номинаций – окончательно станет известно уже 17 января. Сейчас же предлагаем узнать, кто в этот раз станет ведущим церемонии.

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