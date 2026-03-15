"Оскар-2026": где и когда смотреть, ставки букмекеров и громкие скандалы вокруг номинантов

Уже 15 марта состоится самое громкое событие в мире кино - торжественная церемония вручения статуэток "Оскара-2026".

Это уже 98-я по счету кинопремия. Мероприятие традиционно пройдет в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе. Именно там отметят наградами кинематографистов за достижения в области кинематографии за 2025 год. Сейчас по количеству номинаций, а именно 16, лидирует лента "Грешники", которая была срежиссирована Райаном Куглером. Более того, картина оказалась рекордсменом на "Оскаре". Дело в том, что ни у одного фильма еще не было столько номинаций.

Имена лауреатов "Оскара-2026" станут известны уже 15 марта. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий и первой сообщать о самых интересных моментах и кто же получает желанную статуэтку. А пока же предлагаем узнать, где и во сколько смотреть "Оскар", какие скандалы возникли перед кинопремией и какие ставки на победителей сейчас у букмекеров.

Где и во сколько смотреть "Оскар-2026"

Церемония вручения кинопремий "Оскар" традиционно состоится в воскресенье. В этом году мероприятие приходится на 15 марта. "Оскар-2026" отгремит в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе. По местному времени церемония начнется в 16:00, а по киевскому - 16 марта в 01:00. Правда, в 00:30 зрители уже смогут наслаждаться просмотром "красной дорожки".

"Оскар-2026" будет транслировать в США телеканал ABC. Однако, начиная с 2029 года, торжественная церемония будет доступна к бесплатному просмотру на YouTube.

Украинские поклонники "Оскара" смогут посмотреть событие на телеканале "Суспільне Культура", который получил эксклюзивные права на трансляцию четырех церемоний вручения кинонаград, в том числе и юбилейную 100-ю.

Ведущие "Оскара-2026" и кто стал комментатором от Украины

В этом году ведущий "Оскара" остался неизменным. Мероприятие уже второй год подряд будет вести американский комик Конан О'Брайен.

Немало звезд Голливуда будут помогать ему вручать статуэтки лауреатам. В частности, эту миссию доверили Гвинет Пэлтроу, Роберту Дауни-младшему, Энн Хэтэуэй, Эдриану Броуди, Кирану Калкину, Крису Эвансу, Деми Мур и другим.

Кстати, уже известно, кто стал комментатором "Оскара-2026" от Украины. Эту миссию доверили украинскому актеру Алексею Гнатковскому. Именно он будет комментировать перед шоу, "красную дорожку" и непосредственно саму торжественную церемонию.

Номинанты на "Оскар-2026" и ставки букмекеров относительно лауреатов

Американская киноакадемия объявили полный список номинантов на "Оскар-2026" 22 января. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас наибольшее количество номинаций собрал исторический сверхъестественный фильм ужасов "Грешники". Лента представлена в 16 категориях. Что интересно, картина стала абсолютным рекордсменом по количеству номинаций, ведь ранее лидировали фильмы "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд", в которых было 14.

А тем временем американский актер Тимоти Шаламе стал самым молодым, кого трижды за время кинокарьеры номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".

Пока же кинематографисты готовятся и волнуются, кто же получит заветные статуэтки, то букмекеры уже представили прогнозы на лауреатов. Ранее в букмекерских ставках лидировал фильм "Битва за битвой". Сейчас же победу пророчат ленте "Грешники".

Что касается "Лучшей мужской роли", то предполагают, что лауреатом станет Майкл Бекари Джордан ("Грешники"), а в категории "Лучшая женская роль" - Джесси Бакли ("Хамнет").

По прогнозам букмекеров, "Лучшим режиссером" должен был стать Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой"), а сейчас же лидирует Райан Куглер ("Грешники").

Скандалы на "Оскаре-2026"

98-я церемония "Оскара" не обходится без скандалов. Украинских поклонников кинопремии возмущает то, что в категории "Лучший документальный фильм" представлена лента "Мистер Никто против Путина". Хоть картина и считается датско-чешской, однако она создана бывшим педагогом из РФ Павлом Таланкиным. В фильме рассказывается, как в российских школах ученикам насаждается пропаганда, что, по оценкам критиков, продвигает опасный образ "хороших русских".

Кроме того, среди номинаций есть анимационная работа "Три сестры". Вопрос вызывает создатель ленты - режиссер Константин Бронзит, который в свое время получал награды из рук Путина и не осуждал российскую агрессию против Украины.

Кроме того, в эпицентре скандала недавно и оказался актер Тимоти Шаламе, который раскритиковал балет и оперу, намекнув, что это "неинтересное и ненужное" искусство. Что интересно, такие скандальные высказывания артист выдал еще до голосования за лауреатов "Оскара", поэтому, кинокритики предполагают, что это могло повлиять на результаты.